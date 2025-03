Darta Bevo C provinciaal kampioen en wordt volgend seizoen zo vierde Bevo-team in nationale reeksen

Met nog drie wedstrijden te spelen, verzekerde Darta Bevo C zich via een 3-0-zege tegen middenmoter Gullegem van de titel in de hoogste provinciale reeks. Op paasmaandag met de beker de dubbele slag realiseren, is de resterende ambitie dit seizoen.

Trainer/coach Anthony Vannieuwenhuyse zag zijn ploeg nooit in last komen voor die titelwedstrijd. “We openden met vlotte 25-17 winst, verdubbelden met 25-16 en waren daarmee mathematisch al zeker van de titel. We wilden die titel evenwel absoluut met een zege vieren en wonnen set drie met 25-20”, vatte de coach de kampioenenwinst samen.

Een terechte titel want van de tot nu toe negentien gespeelde wedstrijden werden er veertien gewonnen in drie sets, in amper vier wedstrijden moest Bevo C één set toestaan. “We verloren één wedstrijd, thuis tegen Staden in drie sets waarvan elke set maar in een tweepuntenverschil beslecht werd. We wonnen evenwel ook heel wat deelbeurten met slechts het kleinste verschil en soms konden we ook via een gelukje een set naar onze kant halen. Maar dat is dan het kampioenengeluk zeker?”

Eerste titel als coach

Voor de coach is het de eerste titel die hij kan vieren als coach na een spelerscarrière om ‘U’ tegen te zeggen. “Ik doorliep de jeugdrangen bij Knack Roeselare, ging op 20-jarige leeftijd naar Doskom Moorslede dat toen in divisie aantrad en bleef er vijftien seizoenen. We konden er geregeld een feestje bouwen voor titel of promotie en ook één keer de provinciale beker winnen. Ik stopte op 35-jarige leeftijd en schakelde naadloos over op het trainerschap bij Bevo C. Ik kon wel al twee keer promoveren als bijkomende stijger, vorig seizoen wonnen we de beker ten nadele van Poperinge A. Deze eerste titel is de bekroning van een sterk seizoen.”

In die zeven seizoenen wijzigde de groep geregeld. “Maar met Flore Monbaliu, Fran Vanhoutte en Sofie Decraene zijn er drie speelsters die heel het traject met mij aflegden. Rekening houdend met de Bevo-strategie dat elke speelster van een team in aanmerking komt voor een basisplaats. Dat creëert mee een grote verstandhouding in de groep.”

“Volgend seizoen? Deze groep is klaar om de stap naar het nationaal volleybal te zetten. Maar eerst met de beker die wij ook vorig seizoen wonnen het seizoen afsluiten”, besluit Anthony Vannieuwenhuyse.

Trainer/coach Anthony Vannieuwenhuyse had volgende kern ter beschikking voor de titelstrijd: Alice Beyls, Axelle Carrein, Sofie De Craene, Manon Desmet, Flore Devos, June Lauwers, Auke Libbrecht, Flore Monbaliu, Sien Ponseele, Yaël Seurynck, Lisette Van Craeynest, Emma Vandecasteele, Fran Vanhoutte en Anna Vermeulen.