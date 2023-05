Dany Minnebo (Wivo) neemt afscheid van volleybal: “Na 55 jaar tijd om af te ronden”

In 1970 begon Dany Minnebo zijn volleycarrière als speler. In 1986 werd hij voor de eerste keer trainer. Na een passage bij heel wat ploegen, eindigde Dany zijn trainerscarrière bij Wivo Wingene waar hij vijf jaar actief was. “Na een actieve carrière van 55 jaar was het tijd om af te ronden. Ik ben recentelijk met pensioen gegaan en het is nu tijd voor iets anders. Ik wil geen 40 weken en weekends per seizoen meer gebonden zijn”, opent Dany Minnebo (64) uit Beernem die in een rijkgevulde carrière de laatste vijf jaren bij Wivo Wingene doorbracht. “Met een heel voldaan gevoel neem ik afscheid. Ik heb een mooie carrière gehad als speler en als trainer. Ik vond Wivo Wingene een sterke familiale club: een leuke sfeer, toffe entourage en prachtige supporters. Uiteraard zal ik volgend seizoen het volleybal missen, maar het is mooi geweest. Die vrijgekomen tijd zal gevuld worden met tennis, padel en fietsen als sportieve engagementen. Daarnaast ook reizen met de camper naar verre bestemmingen en uiteraard meer family time.”

“Mijn opleiding bij Smashing Brugge en doorbraak tot in de eerste ploeg zal mij altijd bijblijven met daarna de transfer naar Saxon Torhout in eredivisie, het sportieve hoogtepunt van mijn carrière. Ook als trainer heb ik veel ambitieuze ploegen kunnen trainer. Het behalen van diploma A trainer in 1996 was voor mij een belangrijk moment. Eerst ben ik 21 jaar in het herenvolleybal actief geweest, daarna heb ik nog 14 jaar dames getraind. Hier blijven de jaren bij de heren van VKT Torhout het meest in mijn geheugen steken. Van eerste provinciale naar eerste nationale gestegen en 4 keer de beker gewonnen. Bij de dames was het hoogtepunt Avanti Aalter. Twee maal kampioen en bekerwinnaar.”

“Ik heb fantastische mensen leren kennen en sommigen zijn vrienden voor het leven geworden. Ik heb veel gegeven voor het volleybal maar ik heb zoveel meer teruggekregen.”

“Dus dank aan alle mensen die ik ben tegengekomen, leden van het bestuur, de collega-trainers, de supporters. Ook ben ik heel verheugd dat ik vele ambitieuze mensen heb kunnen trainen en hen iets heb bijgebracht op gebied van volleybal. Allemaal samen zou dat al een heel grote groepsfoto geven. “Tenslotte een woordje van dank aan de familie en in het bijzonder aan mijn dochter Jane (30) aan wie ik in totaal 7 jaar training heb mogen geven. En het waren mooie jaren. Ook zij heeft dit jaar haar actieve volleycarrière beëindigd.” (RV)