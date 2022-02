“Dankbaar voor de kans om bij te leren bij A-ploeg”

De 16-jarige Michelle Stols is de jongste speelster in de A-kern van Katjes Ieper. In de reservenmatchen bewijst ze als opposite wekelijks een wissel op de toekomst te zijn.

Samen met haar nicht Marie Gamme was Michelle Stols op zoek naar een sport om als hobby te beoefenen. Zo kwam zij op 9-jarige leeftijd bij volleybalploeg Katjes Ieper terecht. “Ik vond het onmiddellijk leuk, al moet ik toegeven dat ik niet meteen een natuurtalent was”, lacht de jonge Ieperlinge.

“Ondertussen heb ik al veel progressie gemaakt en ben ik aan mijn tweede seizoen in Promo 3 bezig. Het niveauverschil heeft mij in het begin toch wel even doen schrikken. Het gaat veel sneller en je moet veel meer gefocust zijn. Een mooie uitdaging vind ik zelf, en ik werd bovendien heel goed opgenomen in de ploeg. Of ik al volledig aangepast ben aan het niveau? Laat ons zeggen dat ik daar nog altijd mee bezig ben. (lacht)”

“Vooral in receptie moet ik nog veel bijleren. Het is voor mij nog altijd moeilijk inschatten waar de aanvalsters de bal zullen slaan. Gelukkig krijg ik heel veel tips van mijn ervaren ploeggenotes. Ik ben heel dankbaar dat ik op mijn leeftijd de kans krijg om zoveel bij te leren.”

Basisspeelster worden

Katjes Ieper staat momenteel op een mooie vijfde plaats in de stand, alle coronaperikelen lijken ook achter de rug. “Onze laatste match tegen AVC Harelbeke was echt niet goed. Nu hebben we een vrij weekend, wat ons de kans geeft om op training weer naar ons beste niveau toe te groeien. We spelen in een mooie reeks en als we in de top vijf kunnen eindigen mogen we van een meer dan geslaagd seizoen spreken.”

“Zelf hoop ik de komende jaren uit te groeien tot basisspeelster. Of en hoe de combinatie met de hogere studies mogelijk is, zal nog moeten bekeken worden, maar ik ben in elk geval gemotiveerd om nog heel lang bij Katjes Ieper te blijven volleyballen.”

(TVI)