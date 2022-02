Damesvolley Waregem wil goede lijn doortrekken na stunt tegen Nieuwkerken

Vorig weekend zorgde Damesvolley Waregem voor een verrassing van formaat door tweedenationaler Nivak Nieuwkerken in de kwartfinale uit de Beker van Vlaanderen te knikkeren. Dit weekend gaat de ploeg van Lotte Decouttere op bezoek bij Bevo Beobank Roeselare C.

Eersteprovincialer Damesvolley Waregem kreeg vooraf niet veel kansen toebedeeld tegen Nivak Nieuwkerken, dat twee reeksen hoger uitkomt in N2. Maar de dames van coach Benoit Cornette zitten om geen stunt verlegen. Ook in de vorige ronde al ging Klein Brabant Puurs uit N3 met de billen bloot in De Treffer met 3-0. Nu ging Nieuwkerken met 3-1 (22/25, 25/17, 25/12, 25/11) onderuit. Een prestatie dat Waregem in de halve finale brengt. “Vooraf kan je alleen maar hopen dat dit zou gebeuren”, glundert de 18-jarige Lotte Decouttere, uitgegroeid tot een vaste waarde van het team. “De eerste set leek het er op dat we deze winnend gingen afsluiten, maar op het einde bleken de Oost-Vlamingen iets efficiënter. De volgende set dienden we hen onmiddellijk van antwoord. De 4-0 voorgift om een set te starten is natuurlijk mentaal een voordeel. We hielden het niveau hoog, en konden set 3 en 4 eenvoudig binnenhalen. Een prestatie waar we toch heel trots op mogen zijn. Dit zal er eentje zijn die nog heel lang zal bijblijven.”

Lijn doortrekken

In de competitie staat Lotte met haar team netjes halfweg de klassering. “Daar willen we nog de resterende wedstrijden het beste uithalen”, gaat de Anzegemse studente geneeskunde verder. “Ik denk dat we het op zich niet slecht doen. Misschien mochten we wel enkele wedstrijden meer aan het langste eind getrokken hebben. Maar daar zijn we nu extra voor gedreven om die punten terug te pakken.” Zaterdagnamiddag gaat Waregem opzoek naar zijn vijfde zege op het veld van Bevo Roeselare C. In de heenronde werd alvast met 3-0-cijfers gewonnen. “Toch mogen we niet op voorhand denken dat de buit al binnen is. Van onderschatting zal geen sprake zijn. Maar we willen de goede lijn doortrekken.”

Eerste minuten

“Na een blessure die me zes weken aan de kant hield, en dan nog eens de periode zonder wedstrijden, kon ik tegen Kerdavo Avelgem voor het eerst proeven van speelminuten. Het doet dan ook veel deugd om terug bij deze vriendengroep aan te sluiten. We hangen heel goed aan elkaar, en dat zie je ook op het veld. Daardoor kunnen we er ook iets extra uithalen. Ik ben al mijn hele volleybalcarrière actief bij Waregem. Het zou natuurlijk heel leuk zijn om juist met Waregem nog eens in Nationale te spelen. Dat is niet alleen mijn droom, maar ook die van de club. Maar ik laat het op mij afkomen. We zien wel wat het wordt”, besluit Lotte Decouttere. (ELD)

Zaterdag 12 februari om 16 uur: Bevo Beobank Roeselare C – Damesvolley Waregem A.