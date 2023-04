Damesvolley Waregem verzekert zich van promotie naar Nationale 3: “Gigantisch trots”

Op het eindrondetornooi in Perwez die moet uitmaken wie de bijkomende stijgers naar Nationale 3, verzekerde Damesvolley Waregem zich al na 1 wedstrijd van promotie na winst met 2-0 van DCA St Ghislain. Na de bekerwinst opnieuw een succes voor de zwart-witten.

Waregem, in een poule met DCA St Ghislain en KVC LensOnline Genk, wist meteen wat er te doen stond. Genk had net voor hun eerste wedstrijd St Ghislain al verslagen met 2-1. Winst betekende dus meteen een ticket naar Nationale 3. “We begonnen nochtans aarzelend aan de partij”, vertelt Sportief Manager Joost Kerckhof. “We kwamen op een vijftal punten in het krijt te staan maar zetten de scheve situatie nog probleemloos recht (25-17). In de tweede set liep het nog vlotter (25-13).”

Gewapend

“We gingen vooraf voor de beker en promotie naar Nationale 3, en daar zijn we nu ik geslaagd. Zijn we gewapend voor deze stap? Dat denk ik wel ja. Enkel Lisa Sabbe stopt, maar daar is een waardige setter voor in de plaats aangetrokken.”

Voorzitter Yves Chanterie is terecht heel trots op zijn team. “We wisten dat de eerste partij allesbepalend kon zijn, en als je dan nog eens overtuigend de winst pakt… We hebben een relatief jonge ploeg waarmee we wilden op middellange termijn de promotie mee maken. Dit is nu in het derde jaar gelukt. We zijn sterk beginnen inzetten in onze jeugdopleiding, en daar plukken we nu de vruchten van. Een van ons sterktes is dat we speelsters hebben met een hart voor Damesvolley Waregem. Daar wil je als bestuur iets voor terug doen. We zijn gigantisch trots.” (ELD)