Damesvolley Waregem U11 Belgisch Kampioen

De U11 van Damesvolley Waregem zijn zondag Belgisch Kampioen geworden in het Henegouwse Flobecq. De ploeg van Helena Chanterie verloor geen enkele set.

Wat niet lukte tijdens het finale weekend van de Beker van Vlaanderen, lukte nu wel tegen Spinley Dessel. Het werden droge 2-0-cijfers. Ook Waremme was hetzelfde lot beschoren in de tweede wedstrijd. In de derde en laatste wedstrijd waren Yuna Desmet, Anouck Delorge, Fran Van Hove, Anna Renier en Linde Remmery een maatje te groot voor Lessines/Flobecq.

Een unicum voor Damesvolley Waregem. “De wedstrijd tegen Dessel zou bepalend zijn “, vertelt een dolgelukkige coach Helena Chanterie. “De tweede tegen Waremme ging vrij makkelijk, maar de derde en beslissende, daar staken de zenuwen toch efkes de kop op, zowel bij de speelsters als coachen. De focus werd echter behouden. En zo konden we geschiedenis schrijven.”

“Dit is de allereerste keer ooit dat we zo ver geraakten met onze club. Dit is een onbeschrijfelijk gevoel, niet normaal. Mijn zus Irene assisteerde me vandaag, we zijn goed op elkaar ingespeeld, wat ook hielp vandaag. Hier moeten we nu van genieten.” (ELD)