Damesvolley Waregem trekt naar VKt Torhout B: “De ganse ploeg blaakt van het vertrouwen”

In Promo 1 boekte Damesvolley Waregem vorig weekend zijn dertiende zege van het seizoen. Met VT Lendelede A werd een lastige klip omzeild. Dit weekend staat VKt Torhout B op de kalender.

Het werd opnieuw een 0-3 zege voor het team van coach Benoit Cornette. Een van de uitblinkers was niet voor de eerste keer dit seizoen Alexandra Boev. “Toch was dit zeker geen makkelijke winst”, vertelt de 24-jarige hoekspeelster. “We pakten de zege omdat we heel gefocust waren. Na de 3-0 nederlaag van vorig jaar op hun veld wilden we iets rechtzetten.”

“De eerste set was voor ons een studieronde, terwijl zij sterk voor de dag kwamen in opslag. Wij maakten te veel foutjes, maar zijn blijven knokken. We konden geen opslagreeks neerzetten, maar haalden de set toch met 27-29 binnen. In set twee en drie creëerden we wel een opslagreeks. Na een 16-20 voorsprong maakten we het snel af. We waren alvast heel blij dat de laatste set heel overtuigend was (15-25).”

Focus houden

Waregem staat momenteel op een comfortabele tweede plaats die recht heeft op promotie.“Die uitkomst hadden we niet meteen verwacht”, gaat de Herseelse verder. We staan op drie punten van Kerdavo Avelgem en acht punten voor op Poperinge, dat nog twee wedstrijden tegoed heeft. Het ziet er goed uit, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. Dit was onze vierde uitwedstrijd op rij. Volgend weekend tegen VKt Torhout is dit opnieuw het geval. We moeten gefocust blijven, want al meermaals vielen er verrassende uitslagen te noteren. We weten dat een verplaatsing naar Torhout nooit een makkelijke opdracht is. Ook vorig jaar hadden we het daar niet onder de markt.”

“Iedereen is momenteel supergemotiveerd”, glundert Alexandra. “Dit bewezen we tegen Lendelede opnieuw. We zijn een team op en naast het veld. Iedereen is belangrijk voor de ploeg. Individueel ben ikzelf ook stappen aan het zetten, zowel technisch als tactisch. Dit heb ik te danken aan de coachingstaff en de ploeg. Momenteel heb ik veel vertrouwen. Maar dit geldt voor de ganse ploeg. Dit zie je telkens weer opnieuw op training.”

Ook het bekerverhaal zit er nog niet op voor de ploeg van Alexandra. “Ook dit is voor ons een super motivatie. In de halve finale komen we tegenover Vosta Staden te staan, de derde in Promo 2. Ze staan niet voor niets in de halve finale. Ze beginnen met een punt voorsprong en zullen eveneens van plan zijn om de finale te bereiken. We gaan in ieder geval met het nodige respect en focus die wedstrijd aanvatten”, aldus Alexandra Boev. (ELD)

Zaterdag 25 februari om 20u30: VKt Torhout B – Damesvolley Waregem A.