Damesvolley Waregem pakt Beker van West-Vlaanderen: “We beleven echt een topseizoen”

Damesvolley Waregem won met 3-2 van Beaphar Poperinge en mocht zo voor de ogen van de massaal meegereisde supporters de beker in de lucht steken. De vreugde was dan ook groot bij het team van coach Benoit Cornette, die zijn tweede bekerzege mocht vieren.

“De eerste en vierde set werden voor ons vooral overschaduwd door onze foutenlast”, zegt een tevreden coach Benoit Cornette. “Gelukkig was de vijfde en beslissende set dan weer op niveau. Ik kon rekenen op Fien Schroeder die buiten categorie was. Ook youngster Romy Vroman kan op een goeie invalbeurt terugblikken. Collectief stonden we er. De eerste prijs is binnen, nu gaat de focus uit naar het belangrijkste, de eindronde.” Absolute uitblinker was Fien Schroeder “Dit is mijn tweede bekerzege, maar de eerste maal dat ik echt meespeelde”, vertelt de 20-jarige Anzegemse.

“We beleven een echt topseizoen. Dit is het eerste jaar dat de vriendschap zo de bovenhand neemt in deze heel hechte groep. Dit is toch wel de kers op de taart. Dat ik heel goed was? Dat is toch vooral een teamprestatie hoor, maar ik ben blij dat ik kon bijdragen in deze zege.” De 16-jarige Romy Vroman was net als haar teamgenoten door het dolle heen. “Ik ben echt mega euforisch”, glundert de Deerlijkse.

“Ik had heel veel zin om in te vallen, met een gezonde dosis stress. Dat dit een goede afloop heeft, is zalig. Dat ik in de vijfde en beslissende set mocht starten, gaf me een mega gevoel. Ik ben superblij met de kansen die ik hier krijg”, aldus Romy. “Dit is gewoon zalig, niet normaal”, zegt de 23-jarige Margaux Augustijns. “De talrijk opgekomen Waregemse supporters gaven ons echt een boost. Die sleurden ons door de moeilijke momenten. Dit was nu deel één van twee. Het volgende doel is de promotie afdwingen.”