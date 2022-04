Damesvolley Waregem organiseert Zitvolley Tornooi: “Mikken volgend seizoen op top 3”

Op zondag 10 april vindt in het Jeugdcentrum in Waregem het derde internationaal Zitvolley Tornooi plaats. Damesvolley Waregem versterkte zich ondertussen me maar liefst vijf speelsters. Charlotte Desmet (VDK Gent, Liga A), Felice Vanassche (VC Oudegem, Liga A), Amèlie Coulon (Bidavo Bissegem A, Nat 2), Fien Baeyens (Wontergem, Promo 2) en Lisa Sabbe (Davo Wevelgem, Promo 1) komen volgend seizoen de ploeg van coach Benoit Cornette gevoelig versterken.

Zitvolleybal is een sport voor personen met een beperking aan de onderste ledematen of met een licht verstandelijke beperking. Dit is een Paralympische Sport sinds 1980. Zitvolley Waregem werd opgericht in 2016 in de schoot van Damesvolley Waregem, de grootste volleybalclub van West-Vlaanderen. Dit bestaat uit teams van 12 vaste spe(e)l(st)ers, waarvan 8 met een beperking, aangevuld met een aantal valide spelers. Waregem is het enige Zitvolley Team in West-Vlaanderen. ‘Zitvolley On Tour’ is een samenwerkingsverband tussen andere Zitvolley Teams in Vlaanderen. Er zijn vijf tornooien per jaar.

“Dit is de derde editie van ons tornooi na twee jaar onderbreking door corona”, vertelt voorzitter Yves Chanterie. Wij zijn mede-initiatiefnemer samen met Volley Vlaanderen om deze Tour te organiseren. Op 5 maart was het eerste tornooi in Genk. Wij zijn het tweede. Ternat, Zoersel en Steenhuizen volgen later. VDK Gent en Antwerpen werken aan een opstart. Wij hopen alvast op een mooie opkomst.” Ondertussen maakte de club enkele opmerkelijke transfers bekend.

Toptransfers

De ambitieuze club uit Zuid-West Vlaanderen verrast vriend en vijand met deze toptransfers. “Na het vertrek van Irene Chanterie, die naar Elckerlyc Zwevezele verkast, moesten we op zoek naar iemand die minstens even goed is”, vertellen Sportief Manager Joost Kerckhof en voorzitter Yves Chanterie. “We hadden de opportuniteit om de Harelbeekse Charlotte Desmet (22 jaar, 1,85m, red.) aan te trekken. De middenspeelster die overkomt van VDK Gent uit Liga A (verliezend bekerfinalist, red.) wil op een niveau spelen waar de druk door studies en werk als verpleegkundige heel wat minder is. Ze zocht een club die toch ambitieus en goed gestructureerd is, met een trainer die technisch zeer onderlegd is. Ze begon met volleybal in Beveren-Leie maar genoot haar jeugdopleiding bij Wevelgem om vervolgens bij Lendelede te spelen.”

Met onze vijf aanwinsten hopen we beter te doen dan dit seizoen

“De tweede aanwinst is de 21-jarige Felice Vanassche, die nu uitkomt voor bekerwinnaar VC Oudegem. De 1,86 meter grote Kuurnse speelde de volledige finale. Ze koos voor Waregem omdat we een familiale club zijn en haar nichtje Anou Vanassche hier ook speelt. Bij ons kan ze haar trainingsintensiteit rustig opbouwen zoals ze het zelf wil, zonder druk en op eigen tempo.

“Ook Amèlie Coulon (20 jaar, 1,76m, red.) versterkt onze ploeg. De libero komt over van Bidavo Bissegem (N2). Momenteel hebben we met Margaux Augustijns maar één speelster op haar positie. Dit is de perfectie doublure voor haar.”

Waarden en normen

“Met Fien Baeyens (22 jaar, 1,77m, red.) hebben we nog een extra middenspeelster bij die overkomt van Wontergem. De laatste aanwinst is Lisa Sabbe (19 jaar, 1.73m, red.). Zij maakt de overstap van reeksgenoot Davo Wevelgem. Al deze speelsters passen in het geheel van de club waar de sfeer, de waarden en normen van groot belang zijn. Met deze aanwinsten hopen we beter te doen dan dit seizoen. De top drie is dus de ambitie.”

Ook de trainersstaf is rond voor volgend seizoen. Benoit Cornette blijft aan boord. Zijn assistent is Koen Minnaert. Jurgen Sabbe zal de B-ploeg voor zijn rekening nemen in Promo 2, Wim Vanneste leidt de C-ploeg in Promo 4. (Eddy Lippens)