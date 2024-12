Damesvolley Waregem kruist de degens met VC Wivo Wingene: “De stuntzege tegen Bevo Roeselare geeft ons het nodige vertrouwen”

Damesvolley Waregem kruist dit weekend de degens met VC Wivo Wingene. De ploeg van Jolien Van Assche kan met vertrouwen toeleven naar deze confrontatie na bekerwinst tegen Darta Bevo Roeselare.

Op de laatste speeldag van de heenronde boog Waregem een 0-2-achterstand om in een 3-2 (24/26, 11/25, 25/19, 26/24, 15/6) tegen Ertvelde-Evergem. Twee weken later werd Darta Bevo Roeselare uit Nationale 2 uitgeschakeld na een sterke prestatie met 3-1 (25/19, 25/21, 24/26, 25/22). Een van de uitblinkers is ongetwijfeld Jolien Van Assche. De 24-jarige Ooigemse heeft een ruim aandeel in de opmars van haar ploeg. “De zege tegen Ertvelde heeft ons een boost gegeven”, glundert Jolien.

“Je kan van een stunt spreken, maar we wisten uit een voorgaande bekerconfrontatie dat dit een haalbare kaart kon zijn. Dat dit dan ook gebeurt, doet het vertrouwen alleen maar groeien. Met Lisa Sabbe hebben we er nu een enorme troef bij. Ze kwam de geblesseerde Femke Van der Stiggel vervangen. We kenden Lisa uiteraard nog van enkele seizoenen geleden toen we promoveerden naar Nationale 3. Die klik was al vlug terug. Straks recupereren we Femke en ook Heleen Dedullen komt stilaan terug. We kunnen dus met vertrouwen de terugronde aanvatten.”

top drie

Zaterdag trekt Jolien met haar ploeg richting Wingene. “Op de eerste speeldag wonnen we in eigen huis met 3-2 (25/17, 22/25, 22/25, 25/19, 15/8) tegen Wivo. Toen zat er misschien wel meer in. Maar ook tegen Zwevezele lieten we het liggen nadat we 0-2 voorkwamen. Tegen Oudegem botsten we tegen een opposite die de match van haar leven speelde. Uiteraard gaan we nu ook voor de volle buit gaan. Momenteel staan we vierde op één punt van de derde plaats. Die top drie moet zeker nog mogelijk zijn. Straks traint ook Margaux Augustijns terug mee na haar bevalling. Het ziet er dus goed uit om ons beoogde doel te bereiken. In de volgende ronde voor de beker nemen we het op tegen Bidavo Bissegem (N1), de ploeg van Fien Schroeder, een jeugdproduct van Waregem die ons na vorig seizoen verliet. Dat belooft een leuke confrontatie te worden.” (ELD)

Zaterdag 4 januari om 20 uur: VC Wivo Wingene – Damesvolley Waregem.