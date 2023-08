Damesvolley Waregem kijkt uit naar seizoen in Nationale 3: “We leven nog op een roze wolk”

Damesvolley Waregem begon vorige week met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dit weekend staat al het eerste tornooi op het programma. “We zullen heel wat wedstrijden in de rol van underdog kruipen. We mogen vooral onze start niet missen”, zegt coach Benoit Cornette.

Promotie naar Nationale 3 en de beker van West-Vlaanderen. Daarmee sloten de dames van Waregem het seizoen 2022-23 in stijl af. “En dat deed de meisjes en de club heel veel deugd”, vertelt coach Benoit Cornette. “Ik kon de speelsters dan ook vorige week verwelkomen met een brede glimlach. De sfeer is fantastisch en het enthousiasme om aan deze nieuwe campagne te beginnen is dan ook heel groot. We mochten ook last minute een nieuwe naam verwelkomen. Libero Nelle Vandenbroucke komt over van Ruiselede. Nelle had haar volleybalschoenen aan de haak gehangen, maar we hebben haar kunnen verleiden om bij ons aan te sluiten. In september sluit de 21-jarige speelster volledig aan bij de groep. Lisa Sabbe gaf vorig seizoen al aan dat ze een punt zette achter haar volleybal carrière, maar we zagen met Amélie Coulon ook iemand in laatste instantie afhaken wegens persoonlijke redenen. Gelukkig deed sportief manager Joost Kerckhof een schitterende job en toverde hij Nelle uit zijn hoed. Ook passeur Femke Van Der Stiggel is nieuw. Vorig jaar trainde ze wel al een tijdje mee. Twee versterkingen, dus werk aan de winkel om de automatismen erin krijgen.”

‘West-Vlaamse competitie’

Waregem treed aan in Nationale 3, een reeks met heel wat West-Vlaamse ploegen “Met Zwevezele, Wingene, Avelgem en Wevelgem en wijzelf is er heel wat West-Vlaams bloed aanwezig”, gaat Benoit verder. “We zullen heel wat wedstrijden in de rol van underdog kruipen. We mogen vooral onze start niet missen. Al is die niet van de poes. We openen op het veld van Oudenaarde, die net geen promotie afdwong naar N2, en Wetteren die in de middenmoot eindigde. We willen vooral de degradatiezone vermijden en een jaartje rijpen in de reeks. Ik kan voor het eerst hier bij Waregem rekenen op zoveel speelsters die de club trouw blijven. Dat is een enorme opsteker. Een dikke pluim op de hoed van de club die schitterend werk levert. Naast mij heb ik net als vorig jaar Koenraad Minnaert als assistent. Wim Vertenten komt erbij in de cel scouting en ook kiné Sharon is net als vorig jaar terug van de partij. Met Yves als voorzitter en Joost als sportief manager is Waregem weer op de goede weg. We zijn steeds meer professioneel aan het werken.”

“Zaterdag werken we een tornooi af met Namen (N3) en VDK Gent in De Treffer. Het puzzelen kan dus beginnen, want we moeten het in de voorbereiding stellen zonder Margaux Augustijns die kampt met een rugblessure. In februari gaan we Fien Schroeder moeten missen wegens Erasmus. Maar gelukkig hebben we Alexandra Boev die al bewezen heeft feilloos die positie in te nemen. We hebben heel wat veelzijdige speelsters, dus kan ik met ieder van hen probleemloos roteren”, aldus Benoit Cornette.