Damesvolley Waregem C mikt op top van het klassement: “Top drie moet nog mogelijk zijn”

Damesvolley Waregem C neemt het dit weekend op tegen de buren van VBC Gaverhal Deerlijk B. De piepjonge ploeg van speelster Marie Dooms prijkt momenteel op een mooie vierde plaats.

Zaterdagnamiddag gaat Damesvolley Waregem C op zoek naar de negende zege van het seizoen. De youngsters van coach Jurgen Sabbe moesten twee weken geleden nog logischerwijs het onderspit delven tegen ongeslagen leider Kerdavo Avelgem B.

Vierde plaats

“We winsten dat dit een haast onmogelijke opdracht was, vooral omdat niet iedereen aanwezig was door corona. Maar we wilden niet opnieuw een wedstrijd verplaatsen”, vertelt de 17-jarige Marie Dooms. “We kwamen dus ook naar Avelgem afgezakt met heel veel goeie moed, met in het achterhoofd dat we niets te verliezen hadden. Het werd 3-0 (25/7, 25/15, 25/13).” Marie staat met haar team op een mooie voorlopige vierde plaats, met nog heel wat wedstrijden in te halen.

“We wisten ook bij aanvang van het seizoen niet hoe de andere ploegen voor de dag zouden komen. Maar dat we het toch zo goed zouden doen, hadden we niet verwacht. We mogen zelfs nog dromen van een top drie plaats met nog een aantal inhaalwedstrijden voor de boeg. We zijn een groep met meisjes van tussen de vijftien en achttien jaar die heel goed samenhangt. We zijn een hechte vriendengroep die voor elkaar door het vuur gaat, en dat vertaald zich ook in resultaten. Dit weekend kruisen we de degens met VBC Gaverhal Deerlijk B. Een ploeg waar we in de heenronde met 3-1 (15/25, 25/16, 25/4, 25/15) het laken naar ons toe trokken. Nu zullen we in tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden wél terug voltallig zijn, dus mogen we opnieuw hopen op winst. We gaan er in ieder geval alles aandoen.”

We zijn een hechte vriendengroep en dat vertaald zich ook in de resultaten

De Waregemse maakte pas vier jaar geleden kennis met volleybal. “Ik ben heel blij dat ik begonnen ben met een ploegsport na jaren individuele sporten beoefend te hebben zoals turnen en tennis”, gaat de studente humane wetenschappen aan het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut verder. “Dat was op zich wel tof, maar nu merk ik dat ik dit miste.”

Technisch en tactisch

“Over het algemeen mag ik best tevreden zijn waar ik in die vier jaar sta. En al helemaal dat het na corona allemaal weer mag. Dit seizoen leerde ik al veel bij van coach Jurgen Sabbe. Vooral op technisch en tactisch vlak is hij een krak in zijn vak. We staan wekelijks twee keer op het oefenveld met deze toffe groep, waar ook onze coach deel van uitmaakt. De trainingsuren vallen goed en dus vormt de combinatie met mijn studie geen enkel probleem. Ik heb steeds ruim voldoende tijd over om te studeren”, besluit Marie Dooms. (ELD)

Zaterdag 26 februari om 15.30 uur: VBC Gaverhal Deerlijk B – Damesvolley Waregem C.