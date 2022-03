Damesvolley Waregem B trekt naar Davo Wevelgem B: “We gaan voluit voor de winst”

In Promo 2 verloor Damesvolley Waregem B met 3-1 van Mardavo Marke A. Zaterdag staat de belangrijke confrontatie met Davo Wevelgem B op de kalender.

Nadat Damesvolley Waregem B een week eerder wel aan het langste eind trok tegen Mardavo Marke A met 3-2, kon het vorig weekend dit huzarenstukje niet herhalen. “Marke kwam sowieso al sterker dan een week eerder op het veld met maar één doel, winnen”, vertelt de 15-jarige Romy Vroman. “Zij staan met een vierde plaats heel wat hoger dan onze tiende stek. Ze kwamen dan ook met het mes tussen de tanden op het veld. Onze eerste set was niet goed, de tweede werd wel met 13-25 gewonnen. In set drie en vier waren ze beter. Ondanks dat we de eerste wedstrijd tegen hen naar ons hand zetten, hadden we niet verwacht te winnen.” Zaterdag staat Davo Wevelgem B op het programma.

Stress bij serveren

“Dit is een wedstrijd indien we winnen een goede zaak doen in het klassement”, gaat de Deerlijkse studente economie verder. “Als we ons beste spel tentoonspreiden, dan is er zeker puntenwinst mogelijk afgaand van het klassement. In de heenronde werd de wedstrijd uitgesteld, dus kennen we onze tegenstander nog niet echt.” Romy maakte enkele weken indruk met de eerste ploeg tijdens de wedstrijd tegen Zedelgem. In de derde set, die bij winst de zege opleverde, moest ze serveren. “Ik had superveel stress toen de trainer mij toeriep dat ik mij klaar moest houden om in te vallen”, glundert Romy. “Ik kwam in voor de opslag in de plaats van Heleen. Ik ben dan ook heel blij dat ik dit tot een goed einde kon brengen en dat we de winst in die set binnenhaalden. Achteraf was ik heel blij dat ik me kon tonen. Ik ben dan ook heel dankbaar met de kansen dat ik hier krijg. Dit niveau, waar ik veel uit leer, is nog heel iets anders. Het is heel tof dat er nog leeftijdsgenoten bij het team zijn. Dit is een groep waar iedereen supergoed met elkaar kan opschieten. Ik begon pas vijf jaar geleden met volleybal, en het gaat allemaal supersnel. Aanvankelijk ging ik de kat uit de boom kijken, maar nu weet ik dat ik hiermee wil doorgaan”, besluit Romy Vroman overtuigend. (ELD)