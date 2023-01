Damesvolley Waregem A vol vertrouwen naar topper in Avelgem: “We geloven in de promotie”

In Sporthal Ter Muncken staat zondagavond de topper tussen Kerdavo Avelgem A en Damesvolley Waregem A op het programma. Een duel tussen de eerste en de tweede in Promo 1. Waregem begint er vol vertrouwen aan. “We geloven dat we de overstap naar Nationale 3 kunnen maken.”

Damesvolley Waregem boekte vorig weekend zijn tiende zege van het seizoen, de zevende op een rij. Tegen VC Welbi Pervol Ruiselede A werd het 3-0 (25-17, 25-15, 25-20).

Een van de uitblinkers week na week is Lisa Sabbe (19). De Harelbeekse ruilde in het tussenseizoen Davo Wevelgem A voor de ploeg van coach Benoit Cornette. “We kunnen terugblikken op een vlotte zege tegen Ruiselede – behalve de laatste set, iets wat ons al meer dan eens overkwam”, zegt de studente communicatiemanagement. “We halen we een hoog niveau. Ook op training merk je dat we heel veel potentieel hebben. Op alle posities gaat het vlot. Ik ben heel blij dat ik de overstap naar deze club heb gemaakt. Dat het zo vlot zou gaan, in een voor mij nieuwe ploeg, had ik wel niet verwacht. We vinden elkaar makkelijk. Al moet ik natuurlijk kritisch zijn voor mezelf en kan het altijd beter. ”

Zondag is er de clash tegen Kerdavo Avelgem A. De heenwedstrijd eindigde op een 2-3 nederlaag voor de ploeg van Lisa Sabbe.

“Toen was ik er niet bij”, zegt ze. “Een gebrek aan energie en duizeligheid hielden me enkele weken aan de kant. Het blijft zoeken naar de oorzaak. Voorlopig helpt medicatie, maar het is ambetant. Soms denk ik wel eens aan stoppen. Maar als we promoveren, doe ik er een jaartje bij.”

“Het is al een tijdje geleden dat ik tegen Kerdavo heb gespeeld, en het is op verplaatsing – aan hun zaal is het even wennen. Maar dat mag geen probleem zijn. Het vertrouwen in onze groep is heel groot. We geloven dat we de overstap naar Nationale 3 kunnen maken. De eerste twee gaan rechtstreeks over, de derde eventueel via een eindronde. Als we op dit niveau blijven presteren, moet dat mogelijk zijn.”

Ontstressen

“Ik combineer volleybal met mijn studies communicatiemanagement aan Howest in Kortrijk. Ik zit nu in mijn tweede jaar. Daags na de wedstrijd in Avelgem heb ik examens. Ideaal om eens te ontstressen (lacht). Ik ben met volleybal begonnen bij Harelbeke. Daarna heb ik zes jaar bij Lendelede gespeeld en twee jaar bij Wevelgem. En nu wil ik met Waregem eens proeven van volleybal op nationaal niveau.”

Zondag 22 januari om 18.30 uur: Kerdavo Avelgem A – Damesvolley Waregem A