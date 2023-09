Damesvolley Waregem A verliest eerste competitiewedstrijd

Damesvolley Waregem A verloor zijn eerste competitiewedstrijd tegen titelfavoriet Oudenaarde met 3-1. Dit weekend ontvangt de ploeg van coach Benoit Cornette in Sporthal De Treffer Volleyteam Real Wetteren.

Een echte verrassing was het verlies tegen Oudenaarde niet met 3-1 (24/26, 25/16, 25/13, 25/17) voor Waregem dat promoveerde uit Promo 1. “We stonden meteen 5-0 in het krijt”, vertelt coach Benoit Cornette. “Daarna hebben we onze rug gerecht en speelden goed mee. We trokken uiteindelijk het laken naar ons toe met 24-26. Daarna liepen we echter achter de feiten aan. Hun verschroeiende opslagdruk deed ons mee de das om. In receptie deden ze ons veel pijn. Als je een speelster als Femke Kindt in je rangen lopen hebt… Ik dacht dat er na set 1 misschien wel iets in zat, maar ze schakelden een versnelling hoger. Toch had ik het gevoel dat er qua score iets meer in zat. We moeten vooral set 1 onthouden tegen de titelfavoriet.”

Goed voorbereiden

Ook dit weekend staat Waregem met Wetteren tegenover een klepper. De Oost-Vlamingen lieten Davo Wevelgem met 3-0-cijfers achter. “Met achtereenvolgens Wetteren en Wingene hebben we nu twee wedstrijden waar we terug met de neus op de feiten gedrukt zullen worden”, gaat de Waregemnaar verder.

“Op zich hebben we tegen deze twee kleppers niets te verliezen. Het zal zaak zijn uit deze wedstrijden vooral veel bij te leren en te evolueren. Lessen trekken om beter te worden. Iedere wedstrijd zal vrij stevig zijn. Ook tegen Wetteren, onze eerste thuiswedstrijd in derde nationale, verwacht ik vuurwerk. Een tegenstander dat we zeker niet zullen onderschatten. We gaan ons in ieder geval heel goed voorbereiden op dit duel. We werken vanaf dit jaar ook met scouting die ons tot in de details info moet geven. We kijken er alvast naar uit”, aldus Benoit Cornette.