Damesvolley Waregem A trekt naar de kust: “Een vervanging is bij ons geen verzwakking”

Damesvolley Waregem A boekte in Promo 1 zijn vierde zege op rij, de zevende het seizoen tegen Torhout. Dit weekend staat met Hermes Rekkenshop Oostende B een lastige klip op de kalender.

Damesvolley Waregem begon de competitie met drie zeges op een rij, drie verliespartijen, en nu opnieuw vier overwinningen. Die winstpartijen werden allemaal afgewerkt met droge 3-0-cijfers wat een derde plaats oplevert. Een van de smaakmakers is ongetwijfeld Heleen Dedullen die naar haar beste vorm aan het toegroeien is. “Ik kreeg te kampen met een vervelende schouderblessure, maar dit lijkt opgelost”, vertelt de 24-jarige Moorseelse. “Ik ben nog altijd op zoek, maar het gaat in stijgende lijn. Het moet nog beter. Toch had ik zeker nog niet verwacht al opnieuw op dit niveau te acteren.”

“Bij ons is alvast de sfeer op en naast het veld optimaal, wat ons spel ten goede komt. Tegen Torhout, een vechtersploeg, was dit alweer merkbaar. We zijn weer bezig aan een sterke reeks nadat we tegen enkele topploegen de punten lieten liggen. Ons sterke punt is dat we bij een vervanging niet verzwakken. We moeten nooit panikeren, wat ook voor rust op het veld zorgt. Zo was er Amélie Coulon die een sterke wedstrijd speelde tegen Torhout.”

Niet onderschatten

Zaterdag kruist Waregem de degens met Hermes Rekkenshop Oostende B, de negende in de stand. “Van onderschatting zal alvast geen sprake zijn”, gaat Heleen verder. “We gaan de partij zeker aanvangen met de nodige concentratie. Uit het verleden is al gebleken dat iedere wedstrijd moet gespeeld worden. We zijn alvast op de goede weg. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd”, aldus Dedullen.

Zaterdag 10 december om 19 u. Hermes Rekkenshop Oostende B – Damesvolley Waregem A