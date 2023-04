Damesvolley Waregem A treft Poperinge A in bekerfinale: “We staan voor spannende weken”

Op paasmaandag staat in Sporthal Haneveld in De Haan de beker van West-Vlaanderen tussen Damesvolley Waregem A en Beaphar Poperinge A gepland. Waregem kan na 2019 voor de tweede keer de beker met de grote oren de lucht in steken.

Damesvolley Waregem A schakelde in de kwartfinale Volley Team Diksmuide uit en in de halve finale was Staden eraan voor de moeite. De (voorlopige) leider in Promo 1 verkeert in uitstekende doen. Toch zal Poperinge geen hapklare brok worden voor de ploeg van voorzitter Yves Chanterie.

“We wonnen de beker in 2019, een unicum voor de club”, opent de Waregemnaar het gesprek. “Nu staan we terug in de finale, maar we gaan onze tegenstander van dienst zeker niet onderschatten. In de competitie smeerden ze ons onze eerste nederlaag aan. Het werd 1-3, met weliswaar verzachtende omstandigheden. In de terugronde haalden we het na een felbevochten strijd: 2-3. Ik verwacht me nu terug aan een duel op het scherpst van de snee. Het zal hopen zijn op de vorm van de dag. Afgaande van de competitiewedstrijden, waar we thuis werden overklast en op hun veld met de hakken over de sloot wonnen, hebben we onze schaapjes nog zeker niet op het droge. Maar we acteren dit jaar op een hoog niveau. Het geloof is er zeker in deze gemotiveerde groep. De dames zijn heel goed op elkaar ingespeeld, een plezier om naar te kijken.”

“We kwamen in de finale terecht nadat we Diksmuide na een nagelbijter uitschakelden in de kwartfinale. Dit kwam tot stand na heel hard werken. In de halve finale was Staden uit Promo 2 onze tegenstander. We wisten dat dit geen gemakkelijke opdracht ging worden, en zo geschiedde. In de laatste set zag je het reeksverschil dan wel.”

Ook in de competitie is de hoofdprijs nog mogelijk. “Met nog één wedstrijd te gaan zijn we al zeker van de tweede plaats die recht geeft op de eindronde. Afhankelijk van de resultaten van Kerdavo Avelgem kunnen we misschien nog eerste worden. Maar slaagt Avelgem erin om hun resterende twee partijen te winnen, dan zijn zij kampioen. En wij moeten uiteraard nog op de laatste speeldag voorbij Oostende.”

Talent bij de jeugd

“In die eindronde hebben we alvast alle vertrouwen. Dat we nu nog strijden voor de beker en promotie is nog nooit gebeurd. Promotie naar derde Nationale 3 geniet mijn sterke voorkeur als ik al mocht kiezen. Als club en als voorzitter zijn we het aan onszelf verplicht om volleybal op nationaal niveau te spelen. Dit verdienen deze meisjes. En er zit heel veel talent aan te komen bij onze jeugd. Onze U11 en U15 spelen zaterdag immers de finale in Roeselare tegen respectievelijk Bevo Beobank Roeselare en Vlamvo Vlamertinge. Maar laten we eerste voor de bekerwinst gaan. Dan mogen we onszelf een jaar lang bekerwinnaar noemen”, besluit Yves Chanterie.