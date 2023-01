Damesvolley Waregem A op koers voor tiende seizoenszege

Damesvolley Waregem A boekte vorig weekend op het veld van Vlamvo Vlamertinge B zijn negende zege van het seizoen. Dit weekend komt VC Welbi Pervol Ruiselede A op bezoek naar De Treffer.

Negen zeges, negen keer met 3-0-cijfers. De zesde zege op een rij tegen Vlamvo Vlamertinge was opnieuw van knappe makelij met puike setstanden: 15/25, 11/25 en 24/26.

Hoge opslagdruk

“De eerste twee sets haalden we vlot binnen dankzij een goeie opslagreeks van Lisa Sabbe”, vertelt coach Benoit Cornette. “Onze opslagdruk was hoog, net als in de heenronde. In de derde set liep Vlamertinge al snel uit, maar finaal beenden we hen weer bij.”

“Ik kan niet anders dan heel tevreden zijn dat we dit nog recht hebben gezet. Dat het opnieuw 3-0 was, is goed voor het vertrouwen. Bovendien weten we dat het nog beter kan. Deze week trainden we heel goed aan een hoog niveau, maar het is nog niet constant genoeg.”

Focus

Zaterdag ontvangt Waregem A Ruiselede, de enige ploeg die leider Kerdavo Avelgem al wist te verslaan.

“In de heenronde was onze focus tegen hen niet supergoed, ondanks de 0-3-zege”, gaat Cornette verder.

“Ze hebben met Laura Vercampt een heel goede middenspeelster, maar zij is niet de enige. Maar we willen zo snel mogelijk de drie punten pakken.”

“In de daaropvolgende weken zal er veel duidelijk worden. Dan moeten we achtereenvolgend op bezoek naar Kerdavo Avelgem A en Volley Team Diksmuide A, twee ploegen die ons punten ontfutselden”, besluit Benoit Cornette.