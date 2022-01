Damesvolley Beveren-Leie A optimistisch na tweede zege van het seizoen: “We horen thuis in Promo 2”

Damesvolley Beveren-Leie A won vorig weekend de degradatietopper tegen Bidavo Bissegem B met duidelijke 3-0-cijfers. Een flinke opsteker voor de ploeg van Margaux Lapeirre, die voor de tweede keer won dit seizoen.

Het was meteen duidelijk dat Beveren-Leie klaar was voor de confrontatie met Bidavo Bissegem. Enkel in set 2 bood de tegenstander van dienst enig weerwerk. “Het was alweer even geleden dat we nog eens konden proeven van een zege”, vertelt de 19-jarige Margaux Lapeirre, een van de uitblinkers. “Het jaar zo aanvatten, is natuurlijk heel leuk. Set 1 en 3 gingen vrij vlot. Enkel in de tweede kwamen we een vijftal punten achter, maar zetten dit nog recht. Dit is een heel leuke opsteker voor het team.”

Moeilijk seizoen

“Dat het niet meteen vlot draait dit seizoen is geen geheim. We zijn een compleet nieuw samengesteld team die even tijd nodig had om elkaar te vinden. In de heenronde hadden we wat problemen met de receptie, en individuele foutjes. Vorig weekend vielen de puzzelstukjes wel in elkaar met een collectieve sterke prestatie.”

“Voor mezelf mag ik best tevreden zijn denk ik. Mijn opslagdruk kan echter nog beter.” Na een vrij weekend kruisen Margaux en haar ploegmaats de degens met VT Lendelede B. De ploeg waar Beveren-Leie de eerste zege tegen boekte. Het werd toen 3-1 (25/19, 22/25, 25/12, 25/13). “We maken zeker kans om opnieuw het laken naar ons toe te trekken”, meent de studente Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent. “Kunnen we ons nog redden? Ergens zie ik dit nog goed komen. De tweede ronde kunnen we tonen dat we thuis horen in Promo 2. Het zal niet eenvoudig zijn, maar we gaan er alles aan doen op dit te bewerkstelligen”, aldus Margaux Lapeirre, die in Beveren-Leie woont.

Zaterdag 22 januari om 19 uur: VT Lendelede B – Beveren-Leie VBC A.