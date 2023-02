Dames Wivo Wingene A mikken op derde plaats: “Focussen om te knallen in de resterende matchen”

In derde nationale staan de dames van Wivo Wingene op een knappe derde plaats. De ploeg hoopt om die plaats te kunnen behouden en strijdt bovendien ook nog mee in de beker. Met Basecles dat helemaal onderin het klassement staat, zouden de drie punten geen probleem mogen zijn komend weekend.

“Ik heb heel mijn jeugd in Volley Team Brugge gespeeld, aansluitend bij de dames in de provinciale reeksen”, opent de 19-jarige midden Lorelei Vandermaes uit Assebroek (Brugge) die een bachelor archeologie volgt aan de UGent.

“Vorig jaar kreeg ik een aanbieding die aansloot bij mijn ambitie om hogerop te spelen in de nationale reeksen. Vandaag sta ik nog altijd volledig achter deze beslissing om te volleyballen bij Wivo Wingene, want het is een geweldige ploeg. Er heerst een leuke sfeer en we hebben een enthousiaste trainersstaf.”

Beker

“Ik denk dat ik voor de ploeg mag spreken door te zeggen dat wij wel tevreden zijn met de behaalde resultaten en de huidige plaats in het klassement. We hebben eerder enkele tegenslagen gehad, maar focussen ons nu om te knallen in de resterende matchen. Bovendien spelen we nog mee voor de beker in de halve finale op nationaal niveau in West-Vlaanderen.”

“Het is ondertussen al de derde maal dat we tegenover Basecles staan. Na twee overwinningen in een vriendschappelijke (0-3) en de heenwedstrijd in de competitie in Basecles (1-3) hebben ze bewezen dat je als ploeg bij de pinken moet blijven in elke set. Het feit dat Basecles laatste staat, wil niets zeggen, onze reeks is zo homogeen opgebouwd. Elke match moet gespeeld worden.”

Fiebe en Emma

“Het zou mooi zijn als we eindigen in de top 3. We staan momenteel derde. Als we blijven volleyballen op het niveau waarop we nu trainen en matchen spelen, is dit zeker realiseerbaar.”

“Fiebe Icket, onze hoekspeelster, is noodgedwongen moeten stoppen wegens een rugletsel. Emma Vandewalle, eveneens hoekspeelster, kampt nog steeds met een blessure van vorig seizoen. Zij traint en speelt wel mee, maar wil vooral dit seizoen nog in schoonheid kunnen afsluiten.”

(RV)

Zaterdag 18 februari om 20.30 uur: Wivo Wingene A –Promo Volley Basecles