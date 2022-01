Dames Volley VCGO genieten van vierde plek in de rangschikking: “We willen vooral plezier maken”

Het damesteam van Volley Oudenburg-Gistel was de voorbije jaren steevast terug te vinden in de kelder van de rangschikking van Promo 4. Het jonge team van coach Patsy Calebout won zelden een wedstrijd, maar de sfeer bleef goed. Ook dit seizoen is de ambiance binnen het team opperbest, want er wordt regelmatig gewonnen. De ploeg staat hierdoor momenteel op een onverhoopte vierde plaats.

Hartsvriendinnen Jessie Vercnocke (23) en Charissa Mestdagh (24) waren er al bij toen het wat minder liep en kunnen de gunstige evolutie van hun team makkelijk verklaren. “Dit jaar plukken we de vruchten van het werk van onze vroegere coach Patsy Calebout. Zij heeft de ploeg gekneed en gevormd en daar speelt onze huidige trainer Katelijne Bullynck goed op in. Patsy was heel competitief ingesteld en haar winnaarsmentaliteit zorgde soms voor wat stress bij de speelsters, maar we hebben dankzij haar aanpak geleerd om door te zetten en te vechten voor elke bal. Bij Katelijne primeert het spelplezier. Ze wil dat we ons in de eerste plaats amuseren en dat zorgt ervoor dat we ontspannen aan elke partij beginnen. We willen uiteraard elke wedstrijd graag winnen, maar verliezen is geen ramp”, vertelt Jessie enthousiast.

We willen in de komende wedstrijden bewijzen dat we niet toevallig in de subtop staan

Eén geheel

“Ons samenspel is ook veel beter dan de voorbije jaren”, vult Charissa onmiddellijk aan. “Toen Jessie en ikzelf vier jaar geleden verhuisden van Volley Bredene naar VCGO was alles nieuw. Veel speelsters hadden net de overstap gemaakt uit de jeugdreeksen, waardoor het team duidelijk ervaring miste. Nu kennen we elkaar beter en vormen we zowel op als naast het veld één geheel. Dat merk je ook aan ons spel.” “Het is uiteraard voor iedereen leuker als er regelmatig gewonnen wordt”, gaat Charissa verder. “We staan nu op een gedeelde vierde plaats en dat is fantastisch. Dit hadden we nooit durven dromen toen we in september aan de competitie begonnen. Doordat we geen reserveploeg hebben, werden we ingedeeld in een reeks met heel weinig ploegen uit de regio. Het was een sprong in het onbekende, maar uiteindelijk valt het best mee.” “Ons doel is een plek in de top vijf”, geeft Jessie Vercnocke nog mee. “We hebben dit nog nooit meegemaakt en we willen in de komende wedstrijden bewijzen dat we niet toevallig in de subtop staan. Hopelijk is corona geen spelbreker en kan deze jaargang normaal afgewerkt worden. Alle speelsters zijn voorzichtig en we nemen als groep de nodige voorzorgsmaatregelen.”

Promotie

“We kijken niet al te ver vooruit, maar op termijn zal de ambitie om in een hogere reeks te spelen misschien wel opduiken. Volgend seizoen komen er enkele jonge speelsters uit de U17-ploeg bij en daarom is het beter om zeker volgend jaar nog wat ervaring op te doen in Promo 4. Een promotie over twee à drie jaar zou mooi meegenomen zijn voor het team. Voorlopig is dit nog niet aan de orde en moeten we vooral plezier maken en genieten van elke wedstrijd”, besluit Jessie Vercnocke. (PDC)

Zaterdag 29 januari om 19 uur: Volley Oudenburg-Gistel – Bevo Roeselare F