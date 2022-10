Dames Volley Oudenburg-Gistel spelen met veel overgave: “Speelsters amuseren zich en dat is het belangrijkste”

De dames van Volley Oudenburg-Gistel (VCGO) veroverden vorig weekend op het veld van Davolo Loppem hun eerste punten van het seizoen. Na een uiterst spannende wedstrijd wonnen ze met het kleinste verschil.

Uiteraard was coach Katelijne Bullynck (47) in de wolken met de prestatie van haar team. “Mijn meisjes hebben opnieuw gevochten voor elkaar en heel veel wilskracht getoond. Mijn speelsters zijn heel weerbaar en dat is de sterkte van mijn team. Vorig seizoen hebben ze vaak bewezen dat ze op wilskracht een wedstrijd naar zich toe kunnen trekken. Het is duidelijk dat de reeks waarin we dit seizoen uitkomen een stuk sterker is dan de reeks waarin we vorig jaar speelden. Eigenlijk speelden we de voorbije weken helemaal niet slecht, maar de tegenstanders (Volley Bredene B en Hermes C, red.) waren sterker en horen eigenlijk niet thuis in Promo 4. Vooral het gebrek aan gestalte speelt ons soms parten. Er moeten ook verschillende nieuwe meisjes ingepast worden en dat vergt wat tijd. Al bij al ben ik heel tevreden over de prestaties van mijn team. Mijn speelsters amuseren zich en dat is nog altijd het allerbelangrijkste.”

Kapitein Jessie Vercnocke (24) bevestigt volmondig de woorden van haar coach. “Er zijn twee ervaren speelsters bijgekomen, maar vooral de meisjes die overkwamen van de U17 moeten zich nog wat aanpassen aan volleybal op provinciaal niveau. Ze worden hoofdzakelijk ingezet tijdens de wedstrijden van de reserven, maar het is de bedoeling dat ze ook op termijn ingeschakeld worden in het fanionteam. Deze jonge speelsters integreren, wordt ongetwijfeld de grootste uitdaging van het seizoen. Op een top vier plaats rekenen we niet, maar we willen ons amuseren en spelen elke wedstrijd met heel veel overgave.”

Pluim voor coach

Jessie Vercnocke is ondertussen aan haar vijfde seizoen bezig bij VCGO. “Ik speelde vroeger bij Volley Bredene, maar ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn overstap naar deze club. Vooral onze coach Katelijne doet het schitterend en zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt. Ze verdient eigenlijk een dikke pluim. Ze doet ontzettend hard haar best en iedereen wordt beter door haar aanpak. Vooral de jonge speelsters leren heel veel bij. Ze heeft veel geduld en zorgt ervoor dat we ons amuseren tijdens de trainingen. Zelfs tijdens de wedstrijden, wanneer we het moeilijk krijgen, zorgt ze voor wat ontspanning”, zegt de kapitein van VCGO. “Zaterdag staat een lastige wedstrijd tegen Mehoni Zuienkerke op het programma. Het wordt moeilijk, maar we gaan voluit voor winst. Ons amuseren zullen we sowieso wel doen.”