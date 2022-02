Dames Volley De Haan staan al met één voet in Promo 2: “Er wachten ons nog enkele moeilijke wedstrijden”

Na een overwinning op het veld van Bidavo Bissegem blijven de dames van Volley De Haan autoritair leider in Promo 3A. Het team van coach Bjorn De Roo telt ondertussen negen punten voorsprong en een bonuswedstrijd op eerste achtervolger VT Brugge C. Het lijkt er sterk op dat de titel hen niet meer kan ontsnappen.

De coach relativeert echter de riante koppositie en waarschuwt voor overdreven optimisme. “Er komen nog enkele moeilijke wedstrijden aan. We hebben al ondervonden dat alle tegenstanders erop gebrand zijn om ons een eerste nederlaag toe te dienen. Tegen de leider kunnen ook ploegen uit de onderste helft van de rangschikking altijd iets meer. Je mag geen enkele ploeg onderschatten, want alle teams in onze reeks kunnen best goed volleyballen. Het blijft ook maar de vraag hoe de groep zal reageren op een eerste verliespartij. Ik hoop uiteraard dat die er niet snel komt, maar ik ben op mijn hoede. Als twijfel en onzekerheid in de ploeg sluipt, weet je maar nooit. Het zou inderdaad doodjammer zijn, mocht die titel ons nu nog ontglippen.”

De meisjes zijn enorm gedreven en vechten voor elk punt

Voorbereiding

Ondertussen is de coach samen met het clubbestuur al bezig met de voorbereiding van het komende seizoen. “We voeren gesprekken met enkele nieuwe speelsters, zodat we volgend seizoen een degelijke ploeg hebben. Om studieredenen zijn er dit jaar heel vaak meisjes afwezig op training. Hierdoor kunnen we zelden spelsituaties oefenen en dat is een situatie die we bij promotie naar een hogere reeks absoluut moeten vermijden. Daarom wil ik volgend seizoen in wedstrijden liefst speelsters opstellen die aanwezig zijn op de trainingen. Ik ben nochtans heel tevreden over mijn team”, voegt Bjorn De Roo er snel aan toe. “De meisjes zijn enorm gedreven en vechten voor elk punt. Vermits ze al een hele tijd samenspelen, voelen ze elkaar ook heel goed aan. Bij setverlies gaan de kopjes niet naar beneden en knokken ze zich terug in de wedstrijd. De mentaliteit van mijn speelsters is echt top.”

Familiale club

Ook volgend seizoen staat Bjorn De Roo nog aan het roer van de damesploeg. “Ik heb het echt naar mijn zin in De Haan. Het is een warme, familiale club en ik mag zonder druk van bovenaf mijn ding doen. Ik kan geen reden bedenken waarom ik niet zou doorgaan met deze gedreven meisjes. We hebben onze plaats in Promo 2, want het blijft doodjammer dat we door de gevolgen van corona uit die reeks degradeerden. Voorlopig gaan we niet zweven, want er wachten ons nog enkele moeilijke opdrachten.” (PDC)

Zaterdag 26 februari om 20.30 uur: Volley De Haan – Ruvo Ruddervoorde