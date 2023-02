Dames Volley Bredene B ontvangen zaterdag Hermes Oostende C: “Speciale wedstrijd met iets meer spanning”

De dames van Volley Bredene B hebben een vrij weekend achter de rug, maar veel tijd om na te genieten, is er niet. Zaterdag staan de buren van Hermes Oostende C aan de andere kant van het net en dat is een wedstrijd die de pupillen van coach Mike Schillewaert ongetwijfeld willen winnen.

“We doen het niet onaardig dit seizoen, maar ik had dat eigenlijk wel een beetje verwacht”, opent Lara Gunst (18). “In vergelijking met vorig jaar vormen we meer één geheel. We spelen ondertussen ook al langer samen en dat merk je op het veld. We voelen elkaar veel beter aan dan vorig seizoen. We halen niet het niveau van de drie koplopers, maar dat is ook een beetje aan onszelf te wijten. In ons team ontbreekt het soms aan winnaarsmentaliteit. We geven onszelf, tegen een ploeg die hoger gerangschikt staat, meestal iets te snel gewonnen. We moeten leren doorbijten als het moeilijk gaat. Qua mentale sterkte kunnen we allemaal nog wat progressie maken.”

In de heenronde verloren de Bredense dames alle wedstrijden tegen de top drie uit de rangschikking en dat wil passeur Lara Gunst liefst anders zien in de terugronde.

Match met extra pit

“Tegen Apollo Koekelare en Mehoni Zuienkerke waren we kansloos, maar zaterdag tegen Hermes Oostende moeten we er voluit voor gaan. Het is altijd een speciale wedstrijd met iets meer spanning. Verschillende speelsters kennen elkaar vrij goed en dat zorg voor extra pit voor, tijdens en na de match. Persoonlijk ken ik geen meisjes van Hermes, maar ik wil uiteraard ook heel graag winnen tegen de buren uit Oostende.”

Lara Gunst weet zeker dat de coach hen heel goed zal voorbereiden op de wedstrijd van komend weekend. “Elke wedstrijd bespreekt hij met ons hoe we de tegenstander best aanpakken. Mike is technisch heel onderlegd en zorgt ervoor dat we elke training bijleren. Hij bracht een nieuw elan binnen onze ploeg en zorgde voor vernieuwing. Voorlopig heb ik geen ambitie om door te stoten naar de A-ploeg. Ik studeer nog en voel me prima binnen de ploeg. De sfeer is leuk en dat is voor mij het belangrijkste. Hopelijk winnen we zaterdag tegen Hermes”, besluit Lara Gunst glimlachend. (PDC)