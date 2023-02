Dames VKt B willen seizoen in schoonheid afsluiten: “We zijn plaats in middenmoot waard”

Na een start die ver van slecht was, volgde voor de dames van VKt Torhout B een mindere reeks van acht wedstrijden waarin amper één keer gewonnen werd. Gelukkig konden de pupillen van coach Frank Vallaeys vorig weekend de volle buit binnenhalen op het veld van hekkensluiter Sportiva Langemark.

“Het was een meer dan noodzakelijke overwinning”, geeft Lauren Vallaeys (21) eerlijk toe. “We hebben een mindere periode achter de rug en daar zitten de examens van meerdere speelsters zeker voor iets tussen. We hebben verschillende trainingen afgewerkt en wedstrijden gespeeld met amper acht meisjes. Dan weet je dat het moeilijk wordt om goede resultaten neer te zetten. We kijken echter niet naar beneden, want we weten dat we een ploeg hebben die zeker een plaats in de middenmoot waard is.”

Zaterdag wacht de Torhoutse dames een stevige thuiswedstrijd tegen het tweede gerangschikte DV Waregem A. “Ons thuisvoordeel is een belangrijke troef en hopelijk zorgt de overwinning van vorig weekend voor het nodige vertrouwen. We hebben nog zes wedstrijden om iets recht te zetten. Het is aan ons om in de komende weken te bewijzen dat onze rangschikking geen exact beeld geeft van onze mogelijkheden. Als we erin slagen om constanter te presteren, kunnen we heel wat ploegen uit onze reeks het leven zuur maken.”

“Als we zaterdag verliezen, zal het zeker niet aan de sfeer binnen de ploeg liggen”, gaat de middenspeelster van VKt Torhout B verder.

Goede mix

“We komen allemaal heel goed overeen. Er is een goede mix van ervaren en jonge speelsters. De anciens helpen en begeleiden de jongere meisjes voorbeeldig. We kunnen het goed met elkaar vinden zowel op als naast het veld. Het is bijzonder jammer dat de groep volgend jaar uit elkaar gehaald wordt. Aangezien het C-team hoogstwaarschijnlijk zal promoveren, zullen twee ploegen in Promo 1 aantreden. Het is de bedoeling van het bestuur om twee totaal nieuwe ploegen tussen de lijnen te brengen.”

Toekomst onzeker

Doordat ze volgend seizoen wellicht in een sterk gewijzigde ploeg zal spelen, heeft Lauren nog niet beslist of ze haar volleybalcarrière wil verderzetten bij de Torhoutse dames.

“Ook onze coach (Frank Vallaeys is de vader van Lauren, red.) werd bedankt voor bewezen diensten en mede daardoor twijfel ik om door te gaan bij Vkt. Ik speel ondertussen al zeven jaar in een team dat door hem gecoacht wordt en ik voel me daar best goed bij. Hoe dan ook wil ik dit seizoen bij Vkt in schoonheid afsluiten”, besluit Lauren Vallaeys. (PDC)

Zaterdag 25 februari om 20.30 uur: VKT Torhout B – DV Waregem A.