Dames van Waregem willen zich bewijzen tegen Brugge: “Een zware klus die we kunnen klaren”

Damesvolley Waregem A neemt het zaterdagavond op tegen Volley Team Brugge A. Vorig weekend ging de ploeg van coach Benoit Cornette na een vijfsetter onderuit tegen Davo Wevelgem A.

Net als in de heenwedstrijd draaide de derby tussen Damesvolley Waregem A en Davo Wevelgem A uit op een ware thriller. Beide teams waren heel erg aan elkaar gewaagd, waardoor het pleit beslecht werd na een vijfsetter. Waregem liet een matchbal liggen, waarvan de bezoekers optimaal profiteerden. De eerste matchbal was meteen raak. De ontgoocheling was groot bij Waregem. Nieuwkomer Heleen Dedullen zag haar ploeg strijden voor elk punt. “Hier zat zeker meer in”, zucht de 23-jarige Moorseelse, toe aan haar tweede wedstrijd voor Waregem. “Toch mogen we zeker tevreden zijn met deze prestatie tegen een heel goede ploeg. We kwamen in de beslissende set 10-6 voor, en lieten daarna een matchpunt onbenut. Bij een 14-14 stand konden we niet meer afwerken. Dit is toch een bittere pil als je er zo dicht bij was. Het verschil zat hem in de details. Op bepaalde momenten was het defensief iets minder, receptioneel viel het nog mee. Hier kunnen we toch op bouwen.”

Op zoek

Heleen is er na een onderbreking terug bij. “Na een jaartje pauze, door mijn werk en bijberoep, belde Sportief Manager Joost Kerckhof me op met de vraag te depanneren. We kampen immers met heel wat blessures. Dit is voor mij ook meteen de ideale test hoe ik privé, werk en volleybal kan combineren. Het is best pittig, en terug zoeken. Enkele weken terug vervoegde ik het team. Mijn tweede match ging het al iets beter dan de eerste. Het is natuurlijk nog zoeken in een ander team, en ik moet mijn niveau nog vinden. Voorheen was ik actief bij Lendelede, daarvoor Torhout. Ik werk sowieso het seizoen af bij Waregem.”

De kalender is niet makkelijk, maar dit is een team met groeimarge

Kleine foutjes

Zaterdag trekt Heleen met haar nieuwe ploegmaats naar Volley Team Brugge. “Ik moet eerlijk zijn dat ik de ploeg niet echt meer volgde, maar vorig weekend trokken ze wel aan het langste eind tegen Kerdavo Avelgem. Het is een ploeg die altijd voor de overwinning gaat, net als wij trouwens. Het zal weer een zware klus worden. Maar kunnen we met dezelfde mentaliteit als tegen Wevelgem op het veld staan, dan moet er iets in zitten. De kleine foutjes achterwege laten zal belangrijk zijn.”

“Nu moeten we vooral mikken op de linker kolom. We hebben geen gemakkelijke kalender, maar er zit nog veel groeimarge in dit team”, besluit Heleen Dedullen. (ELD)

Zaterdag 29 januari om 20.30 uur: Volley Team Brugge A – Damesvolley Waregem A.