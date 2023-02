Dames van VT Diksmuide blikken vol goede moed vooruit na bekerontgoocheling

De bekerambities van VT Diksmuide werden in de kwartfinales met een 3-2-nederlaag bij DV Waregem een halt toegeroepen. Sterkhouder Linde Maertens laat de bekerontgoocheling achter zich en is vooral trots op de progressie die VT Diksmuide dit seizoen heeft laten zien.

Net als in de competitie was ook de bekermatch tussen VT Diksmuide en DV Waregem een ware slijtageslag. Dit keer trokken Linde Maertens en ploegmaats wel aan het kortste eind. “Bijzonder zuur, want we hadden van de beker wel een hoofddoel gemaakt”, zucht de 33-jarige Linde Maertens. “We hebben het ook zelf laten liggen, want met een 1-2-voorsprong in sets hadden we alles in eigen handen. We klopten Waregem in de competitie nog met het kleinste verschil, maar jammer genoeg zaten we dit keer in het verliezende kamp.”

“Lang mogen we bij de bekernederlaag weliswaar niet stilstaan, we moeten er ons mentaal zo snel mogelijk overzetten en vol focussen op de competitiematch tegen VKt Torhout. Daarin moeten we weer aanknopen met de overwinning zodat we onze mooie vierde plaats in de stand kunnen vasthouden. De ambitie was om in de linkerkolom te eindigen, we doen dus nu al beter dan verhoopt. In vergelijking met vorig seizoen, toen we net boven de degradatiezone eindigden, hebben we veel progressie geboekt.”

Linde Maertens toont dit seizoen opnieuw haar polyvalentie. Ze was in het verleden al libero en receptiehoek, nu is ze de vaste opposite en depanneert ze als passeur. “Voor mij maakt het niet uit, ik heb ondertussen al elke positie min of meer onder de knie. (lacht) De ploeg kan op mij rekenen om steeds te helpen waar ik kan.”

Scheidsrechter

“Of de ploegmaats mij hier binnenkort ook als scheidsrechter aan het werk zullen zien? Dan zullen we moeten promoveren naar de nationale reeksen”, lacht de Nieuwpoortse, die zowel bij de mannen als bij de vrouwen op het hoogste niveau actief is als scheidsrechter.

(TVI)

Zondag 12 februari om 17 uur: VT Diksmuide A – VKt Torhout B