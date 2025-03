Dames van Volley Team Lichtervelde B (Promo 4) winnen hun eerste match van 2025

De dames van VT Lichtervelde B beleefden een mindere start van het jaar. Ze hadden namelijk nog geen enkele wedstrijd gewonnen. Ook niet tegen ploegen die lager gerangschikt stonden en waar ze in de heenronde van konden winnen. Tegen Gits konden ze eindelijk hun eerste overwinning behalen.

“Tegen Gits hebben we in de heenronde pijnlijk verloren. We gaven een voorsprong van twee sets tegen nul nog uit handen. Het viel als een pudding in elkaar. “Er werd toegeleefd naar de match tegen Gits, want het is een derby. “We wilden graag onze fout rechtzetten en tonen wat we in onze mars hebben en dat is wat de ploeg gedaan heeft”, is Dries trots. Door de kleine competitie speelde de ploeg geen enkele match in december. “Het is geen excuus, maar het kan wel een verklaring zijn waarom we minder aan het jaar zijn begonnen. Je ziet dat we in die eerste wedstrijden matchritme ontbraken. Aan de inzet van de meisjes zal het echter niet liggen. En dat blijf voor mij als coach het belangrijkste.”

Het team van VT Lichtervelde Dames B bestaat uit een mix van jonge speelsters en meisjes met al wat ervaring. Voor Dries Vandeputte heeft dit voor- en nadelen: “Ze vullen elkaar goed aan en het zijn allemaal goede karakters. Maar we misten in januari enkele oudere speelsters door examens. Dat is ook normaal, want studies gaan altijd voor, maar daardoor miste onze ploeg wel ervaring. Dat kan meegespeeld hebben in de verliespartijen, waar we soms onder ons niveau presteerden. Aan de andere kant is het wel een goede leerschool voor de jongere speelsters.”

Moeilijk maken

Iedereen binnen de ploeg is heel blij met deze overwinning. “De sfeer bleef goed, zelfs na al die verliespartijen. Tegen Gits speelden we een dominante match en konden we 3-0 winnen. De meisjes toonden waartoe ze in staat zijn. We hebben nog twee matchen voor de boeg en willen het seizoen met een positieve noot afsluiten. Eén ding is zeker: we zullen het iedereen moeilijk maken.” (KB)

Zaterdag 15 maart om 14 uur: Sarrako Kortemark B – VT Lichtervelde B.