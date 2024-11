Dames van Pervol op titelkoers in Promo 4B

De dames van Pervol Ruiselede B staan ruim aan de leiding in Promo 4B. Komend weekend treffen ze met Waregem de ex-ploeg van hun coach. Hopelijk speelt die kennis in het voordeel om de kloof verder uit te diepen met de eerste achtervolgers.

“We zijn zeker tevreden met de resultaten op dit moment, maar we vinden het wel jammer dat we één punt verloren door een 5-setter”, opent de 20-jarige passeur Noor Cosyns uit Ruiselede.

“Dit was onze eerste match met een nieuw samengestelde ploeg, want er zijn een paar speelsters van de U17 overgekomen. Het was in het begin even zoeken, maar nu spelen we als een hecht team. We hadden deze resultaten eigenlijk ook niet verwacht. We hopen om in de top drie te eindigen. Het kampioenschap winnen, zou mooi zijn natuurlijk. Vorige week hebben we niet ons beste niveau gespeeld tegen Kortrijk, maar we wonnen uiteindelijk toch met 3-0.”

Kers op de taart

“We zullen komende zondag vanaf het eerste moment sterk moeten spelen in de topper tegen Waregem. Sfeer maken zal ook zeker belangrijk zijn. We verwachten ons aan een sterk Waregem en onze trainer was hun vorige coach. Misschien zal dit voor de nodige spanning zorgen. Misschien zal het ook wel in ons voordeel spelen aangezien de trainer hun sterktes en zwaktes kent. We kijken er alvast naar uit, het is onze laatste match voor dit jaar.”

De ambitie bij Pervol is zeker om te promoveren. “We hopen als eerste”, aldus Noor. “Een titel zou wel mooi zijn als kers op de taart voor onze inzet dit seizoen. Ik denk wel dat dit haalbaar is, maar we zullen wel moeten blijven vechten om onze plek te behouden. Avelgem en Ingelmunster waren zeer sterke tegenstanders.”

“We hebben ook soms wat tijd nodig om op gang te geraken, waardoor we de set vaak beginnen met achterstand. Maar eenmaal we ons niveau bereiken, werken we de achterstand weg naar een setwinst. We geven niet snel op en blijven vechten tot het laatste punt.” (RV)

Zondag 24 november om 18.30 uur: Damesvolley Waregem D – Pervol Ruiselede B.