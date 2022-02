Dames van Balti Kortrijk mikken op plaats in de middenmoot: “We kunnen en willen beter doen”

In Promo 3 verloren de dames van Balti Kortrijk Spurs A tegen de tweede in de stand Volley Team Brugge C met 1-3. Vrijdagavond komt Davolo Loppem op bezoek naar de Lange Munte.

Het begon nochtans goed voor de ploeg van coach Andy Laperre tegen Volley Team Brugge C. Set 1 eindigde met duidelijke 25-13-cijfers. “Dit moet een van onze betere, en daarna een van onze zwakste sets geweest zijn dit seizoen”, vertelt de 50-jarige Heulenaar. “Na die eerste set had ik er alle vertrouwen in, maar wat daarna gebeurde, daar heb ik nog steeds geen verklaring voor. De 8-25 mokerslag was dan ook duidelijk. Is dit een mentale kwestie? Ik zoek nog altijd naar de oorzaak, maar ben er nog niet aan uit. Het ligt niet aan één spelonderdeel, zoals de opslagdruk, maar het ontbreekt ons soms ook aan afwerking. Dit is nog een werkpunt. Er waren wel verzachtende omstandigheden door enkele afwezigen, zoals onze setter. Dan is het niet makkelijk. Ik ben ervan overtuigd dan we toch nog hoger mogen mikken dan de zesde plaats waar we momenteel postvatten. Onze plaats is in de middenmoot, maar er zit nog meer in. Ik verwacht dan ook dat we het evengoed zullen doen tegen de ploegen waartegen we het eerder al wonnen.”

De top vijf is zeker nog haalbaar. Met minder mogen we niet tevreden zijn

Antwoord

Vrijdagavond staat Loppem in de Lange Munte. “In de heenronde moesten we het onderspit delven met 3-1 (24/26, 25/21, 25/15, 25/23). Nu verwacht ik een antwoord van mijn ploeg. Ik hoop dat we toch meer weerwerk zullen bieden. We hebben de nodige maturiteit en kunnen en willen beter doen. Het is een heel aangename groep die vooruit wil. En het is natuurlijk een groot voordeel als je team gemotiveerd is. Dit is een kern waar ik met iedereen kan roteren. En een aantal speelsters houden de boel mooi draaiende. Er zit nog groeimarge in, ook niet onbelangrijk. Ik merk ook dat de club vooruit wil, hogerop, zeg maar. Er zit structuur in. Deze groep zit momenteel op zijn niveau. Hiermee een stapje hoger mikken zou moeilijk worden. Maar de top vijf is zeker nog haalbaar. Met minder mogen we niet tevreden zijn. Volgend jaar kunnen we dan geleidelijk aan proberen beter te doen. De meeste dames blijven dan ook de club trouw. Ook ik amuseer mij enorm bij Balti. Voor mij is het voornaamste dat de groep gemotiveerd is en blijft”, besluit Andy Laperre. (ELD)

Vrijdag 25 februari om 20.30 uur: Balti Kortrijk Spurs A – Davolo Loppem.