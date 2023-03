Dames van Apollo Koekelare blijven ambitieus: “De promotie missen zou een zware ontgoocheling zijn”

Apollo Koekelare heeft sinds dit seizoen opnieuw een seniorenploeg in Promo 4 in competitie. De damesploeg legde tot voor enkele weken een foutloos parcours af en was een van de drie ploegen die volop meedoen voor titel en promotie. Sinds de nederlaag tegen Mehoni Zuienkerke vergaat het de Koekelaarse dames duidelijk iets minder goed. Zaterdag wacht hen een nieuwe zware opdracht op het veld van Hermes Oostende C.

“We zijn aan het seizoen begonnen zonder concrete ambities, maar wanneer je blijft winnen, begin je uiteraard te dromen van de titel”, geeft coach Siska Missiaen (37) eerlijk toe. “We wisten dat die eerste nederlaag er ooit zou komen, want we hadden enkele keren het geluk aan onze kant. Hierdoor bleven we de zeges opstapelen en stonden we lange tijd aan de leiding. Net voor de krokusvakantie verloren we kansloos tegen Mehoni Zuienkerke omdat mijn speelsters veel te zenuwachtig en gestresseerd presteerden. Zowel onze opslag als onze receptie waren in die wedstrijd ondermaats. De nederlaag van vorig weekend op het veld van VT Brugge had ik niet verwacht, maar wel een beetje zien aankomen. Zowel de kapitein als de spelverdeelster van de ploeg ontbraken en dan weet je dat het moeilijk wordt.”

Zaterdag moeten de Koekelaarse dames naar Hermes Oostende C, een andere titelkandidaat. “Het blijft nog altijd onze ambitie om te promoveren, maar dan kunnen we ons geen nieuw puntenverlies meer permitteren. De promotie missen zou voor iedereen een grote ontgoocheling zijn. Voor de progressie van mijn speelsters is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk in een hogere reeks kunnen spelen. Ik denk wel dat we in Promo 3 ons mannetje zouden staan. Alle resterende wedstrijden zijn heel belangrijk en hopelijk kunnen mijn meisjes hun zenuwen onder controle houden. Zaterdag winnen in Oostende is hoe dan ook een must”, besluit Siska Missiaen. (PDC)

Zaterdag 11 maart om 16 uur: Hermes Oostende C – Apollo Koekelare.