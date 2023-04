Dames Tievolley Tielt gaan vol voor titel: “Vechten tot laatste punt”

In Promo 2B kunnen de dames van Tievolley Tielt kampioen spelen, maar vooraleer het zo ver is, staat er zaterdag nog een moeilijke wedstrijd tegen Packo Zedelgem te wachten. Daarna volgt met Loppem normaal gezien een makkelijkere tegenstander, maar bij Tievolley weten ze dat ze zullen moeten blijven vechten tot het laatste punt op de laatste speeldag.

“Zedelgem is een ploeg met enorm veel ervaring en elke match moet gespeeld worden met een mentaliteit die vechtlust toont”, opent de 20-jarige kapitein en opposite Jara Verhegghe uit Tielt die haar laatste jaar sport en bewegen volgt aan Howest Brugge. Momenteel loopt ze haar afstudeerstage bij Kine Schiervelde. “Onze doelstelling in het begin van het seizoen was om de top drie te halen. Nu we aan de leiding staan met nog slechts twee wedstrijden te gaan, willen we natuurlijk vol voor het kampioenschap gaan. Dit zal natuurlijk niet evident worden aangezien we het komend weekend tegen het sterke Zedelgem moeten opnemen. We zullen moeten blijven vechten tot het laatste punt op de laatste speeldag. Ook al is dat tegen Loppem dat onderin het klassement staat. Dat wil niet zeggen dat we er niet vol voor zullen moeten gaan.”

“Op dit moment denken we nog niet aan volgend jaar. Indien we op 22 april kampioen worden, kunnen we nieuwe doelstellingen bepalen voor volgend seizoen. Of dat nu in Promo 1 of Promo 2 zal zijn. Als we spelen zoals dit seizoen zouden we ergens in de middenmoot moeten kunnen eindigen in Promo 1”, besluit Jara Verhegghe. (RV)

Zaterdag 15 april om 19.30 uur: Packo Zedelgem A – Tievolley Tielt A.