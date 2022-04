Dames Pervol Ruiselede A pakken titel in Promo 2A: “Deze groep kan niveau Promo 1 aan”

De dames van Pervol Ruiselede A hebben zaterdag de derby tegen Wivo Wingene met 3-0 gewonnen. Daardoor zijn ze kampioen in Promo 2A. De vreugde bij speelsters, begeleiders en fans was natuurlijk groot. Coach Peter Devos maakt de balans op.

“Bij aanvang van het seizoen hadden we enkel de intentie om promotie af te dwingen en wisten we uiteraard dat we daarvoor in de bovenste regionen zouden moeten meedraaien, maar het woord kampioen hadden we nooit in de mond genomen”, vertelt Devos.

“Nadat we het tweede onderlinge duel tegen Bevo Roeselare met 2-3 hadden gewonnen, wisten we wel dat het mogelijk was. Het werd van dan af aan een nek-aan-nekrace en we bleven maar winnen en punten pakken. Bevo liet bovendien twee wedstrijden voor onze topper al punten liggen tegen Tielt.”

Door de winst tegen Wingene blijft de voorsprong op eerste achtervolger Bevo Beobank Roeselare D drie punten, en dat volstaat.

Ervaring

“De ervaring is een van de belangrijkste sterktes van dit team. Een aantal onder hen speelde al op een hoger niveau en we hadden ook het geluk dat we niet veel hoefden te roteren. De basisploeg stond er en de aanwezigheid was hoog, waardoor er automatismen konden gekweekt worden.”

“Daarbovenop hadden we de nodige back-up. We konden zonder veel problemen een vervanging doorvoeren zonder dat daardoor de tactiek of kwaliteit in het gedrang kwam.”

Perfecte afsluiter

“Voor mij was het de perfecte afsluiter”, zegt de coach. “Het is mijn laatste seizoen bij Ruiselede en afgelopen weekend is mijn afscheid al gevierd. Het is aan de volgende trainer om aan deze ploeg verder te bouwen. Justine Mestdagh vertrekt naar Wingene en één speelster keert terug naar de tweede ploeg. Ik neem aan dat er daarom nog naar versterkingen wordt gezocht op hun posities, maar daar heb ik geen zicht meer op.”

“Ik denk dat er nog heel veel mogelijk is voor dit team. Te beginnen volgend jaar in Promo 1. Dit jaar hebben de speelsters tijdens de bekerwedstrijden al bewezen dat ze dat niveau aankunnen en zelfs kunnen winnen. Misschien was het eenmalig en zouden we op tien wedstrijden geen enkele keer die wedstrijd opnieuw winnen, maar hoe dan ook hebben ze getoond dat ze het niveau aankunnen.”

“Ik heb dit seizoen matchen gezien waaruit ik kan opmaken dat deze kern misschien zelfs nog een hoger niveau aankan, maar dat moet natuurlijk stap per stap gebeuren. Ik denk dat de ploeg met de ambitie zal starten om in Promo 1 te kunnen blijven, maar ik denk dat ze heel gerust mogen zijn, daarin. De bovenste helft moet zeker mogelijk zijn voor deze ervaren en talentvolle ploeg.”

“Als ze kunnen blijven verder bouwen, komt het allemaal wel in orde. Misschien wordt de grootste uitdaging volgend seizoen dat er wat meer poweraanval aan te pas zal komen en stevigere opzetten, maar ook daarvoor denk ik dat ze voldoende gewapend zijn”, besluit Devos.

Kampioenenploeg

Trainer-coach Peter Devos kon dit seizoen rekenen op Cato Craeymeersch, Evi De Baets, Clarice Delodder, Rachel Delodder, Amber De Meyer, Anima Desmedt, Jolien Jouret, Justine Mestdagh, Ellen Schelstraete, Emma Teetaert, Bieke Vandenbroucke, Nelle Vandenbroucke, Feline Vanden Bussche en Laura Vercampt.

