Dames Packo B willen de top vijf halen: “Pittig seizoenseinde in vooruitzicht”

Aan een reeks van vier opeenvolgende overwinningen kwam voor de dames van Packo Zedelgem C abrupt een einde vorig weekend. De ploeg moest op bezoek bij leider Bevo Roeselare en dat hebben ze geweten. Met als dieptepunt de schamele acht puntjes in set twee. Maar toch kunnen ze tot nu toe tevreden terugkijken op hun seizoen met hun voorlopige derde stek in het klassement van Promo 2A.

Middenaanvalster Emie Rogiers (27) zag ook dat het niet goed was. “In de rally’s gingen we toch altijd goed mee, maar hun aanvalskracht was vele malen sterker dan die van ons”, verduidelijkt ze. “Het was voornamelijk hun opslagdruk die ons parten speelde. Door die druk konden we moeilijk zelf een deftige aanval in elkaar knutselen en als het dan eens lukte, stond daar nog een stevig blok. Maar we moeten eerlijk zijn, dit Roeselare was een pak sterker dan ons en een terechte winnaar.”

Vertekend beeld

De volgende wedstrijd is opnieuw een tripje naar regio Roeselare, dit keer naar Volare Roeselare, zesde in de stand. “Het wordt opnieuw oppassen, want de plaats in het klassement vertelt niet alles over de sterkte van een ploeg. Door de vele uitgestelde wedstrijden krijg je een vertekend beeld van de stand. Daarbij komt nog dat het opnieuw een verplaatsing is en daar hebben we het duidelijk moeilijk mee. Al onze nederlagen liepen we op tegen tegenstanders op verplaatsing. We voelen ons duidelijk veel beter in ons sas in onze eigen zaal.” Maar over het algemeen is ze heel tevreden over het seizoen. “Hier heb ik geen opmerkingen over. Een valse noot valt niet te bespeuren in onze groep, die sterk aan elkaar hangt. Volgend weekend vertrekken we zelfs met de hele groep op weekend. Daar gaan we zeker nog wat verder werken aan onze samenhang”, besluit ze lachend.

Doelstelling

Ook coach Peter Decaestecker is een tevreden man, zelfs na deze nederlaag. “In de heenronde hebben we een wedstrijdpunt weten te versieren tegen dit Bevo, maar het mocht niet zijn en we verloren met het kleinste verschil, onze enige thuisnederlaag trouwens”, stelt hij. “Misschien was dit wel de reden dat onze tegenstrever zich versterkt had met een paar speelsters uit nationale. Ze waren er toch niet zo gerust in. Maar ik mag als coach niet klagen over dit seizoen. De ambitie van top vijf zullen we wel halen, al liggen er nog wat pittige matchen in het verschiet. Als we de klip Ruiselede en Hermes Oostende B kunnen omzeilen, zie ik ons de doelstelling wel behalen”, besluit hij. (GD)

Zaterdag 19 februari om 19 uur: Volare Roeselare – Packo Zedegem B.