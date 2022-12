Dames Jumpers A boekt acht overwinningen op rij: “Bewijzen dat we thuishoren in Promo 2”

De dames van Jumpers Middelkerke A sluipen de laatste weken haast geruisloos naar de top van de rangschikking van Promo 3 B. Het team van coach Jurgen Faillie boekte vorig weekend een achtste overwinning op rij. Voor de winterstop staat nog een thuiswedstrijd tegen VBC Sint-Joris A op het programma. Een nieuwe overwinning betekent de zekerheid van een plaats in de top drie om aan de kerstperiode te beginnen.

“We zijn al enkele weken goed op dreef en willen tonen wat we kunnen”, vertelt Maïté Goddyn, die ondertussen al vijf jaar aan de slag is bij de Jumpers. “Vorig seizoen waren we een team in opbouw, maar dit seizoen staat de ploeg op punt. We vormen een hechte groep en daarenboven staan speelsters van Jumpers B klaar om in te springen als het nodig is. Ze mogen trouwens regelmatig met de reserven proeven van het grote werk.”

“Voor aanvang van het seizoen werd duidelijk gesteld dat promotie geen must is, maar nu begint het toch wat te leven binnen de ploeg”, gaat Goddyn verder. “Zelf lig ik er helemaal niet wakker van, maar voor enkele anciens is promotie wel belangrijk. Eigenlijk willen we als ploeg graag bewijzen dat we thuishoren in Promo 2.

Zò ver is het natuurlijk nog niet, maar we zijn mentaal veel sterker dan vorig jaar. Dat is heel belangrijk om een dipje in een wedstrijd te overwinnen. Vorig seizoen verloren we vaak met het kleinste verschil, terwijl we dit jaar al vaak een achterstand in ons voordeel wisten om te buigen.”

Cruciale wedstrijd

Onmiddellijk na de winterstop staat een cruciale wedstrijd geprogrammeerd voor de dames van Jumpers B. Dan komt leider Bidavo Bissegem naar sporthal De Barloke in Leffinge. “Dat wordt ongetwijfeld een referentiematch voor de ploeg”, aldus Maïté Goddyn. “Dan zullen we weten wat we waard zijn. In de heenronde hebben we enkel tegen Bissegem verloren, maar ondertussen zijn we als team sterk gegroeid. We spelen in eigen huis en dat is een serieus voordeel. Maar eerst willen we zaterdag tegen VBC Sint-Joris de volle buit te pakken.” (PDC)

Zaterdag 17 december om 20.30 uur: Jumpers Middelkerke A – VBC Sint-Joris A.