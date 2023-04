Dames Hermes Oostende C kampioen in Promo 4D: “Stress bracht ons uit evenwicht”

Na een uitermate spannende wedstrijd op het veld van eerste achtervolger Mehoni Zuienkerke, mochten de dames van Hermes Oostende C vorig weekend de champagne ontkurken. Na een 3-2-nederlaag behielden de kustdames alsnog één punt voorsprong op hun grootste rivaal.

“Het was zeker niet onze beste wedstrijd”, geeft coach Mireille Rahoens eerlijk toe. “De wedstrijdomstandigheden waren ook verre van ideaal. Op zondagmorgen om 7 uur vertrekken voor de reservenwedstrijd zorgde voor heel wat bijkomende stress bij mijn speelsters. We wisten op voorhand dat het geen gemakkelijk opdracht zou worden en dat is ook zo gebleken. In de eerste set overspeelden we de tegenstrever, maar de spannende tweede en derde set gaven we te gemakkelijk uit handen. Toen we de vierde set wonnen, was de buit binnen. Om het seizoen in schoonheid af te sluiten, heb ik alle meisjes speelgelegenheid gegund in de vijfde set.”

Schitterende groep

“Ik ben ontzettend fier op wat mijn speelsters dit jaar presteerden”, gaat Rahoens verder. “Ze hebben het hele seizoen hard gewerkt en in elke wedstrijd voor elkaar gevochten. Het is een schitterende groep meisjes die het bijzonder goed met elkaar kunnen vinden. Voor mij was het leuk om twee jaar na elkaar met dezelfde groep te kunnen werken. Volgend seizoen zal deze ploeg er wellicht helemaal anders uitzien. Enkele meisjes stoppen om studieredenen en worden vervangen door speelsters van het andere team dat dit seizoen in Promo 4 speelt.”

Ook kapitein Lara Dufour (20) was in de wolken na het behalen van de titel. “We hebben gedaan wat we moesten doen, maar we speelden één van onze mindere wedstrijden van het seizoen. We waren allemaal een beetje verlamd door stress. Voor de meeste meisjes was het de allereerste keer dat ze kampioen konden spelen en dan is het normaal dat zo’n belangrijke wedstrijd je wat uit evenwicht brengt. We wisten dat we twee sets moesten winnen en dat hebben we gedaan.”

Na de wedstrijd werd een flink feestje gebouwd dat tot laat in de avond duurde. “We hebben uiteraard de titel uitbundig gevierd en menig glaasje cava gedronken”, vertelt Lara Dufour met pretoogjes. “Voorlopig denken we nog niet aan volgend seizoen, maar we willen in Promo 3 ook een goed figuur slaan. Vlot meedraaien in de middenmoot is ons doel. Ik ben ervan overtuigd dat het zal lukken. We zullen hoe dan ook, net als dit seizoen, allemaal heel hard ons best doen”, besluit Dufour. (PDC)