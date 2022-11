Dames Hermes B verliest (te) vaak met kleinste verschil: “Als jonge ploeg wennen aan sluw spel”

De dames van Hermes B verloren vorig weekend nipt op het veld van Vlamvo Vlamertinge, maar krijgen voor de winterstop in drie thuiswedstrijden nog een ideale kans om enkele plaatsjes op te schuiven in de rangschikking.

“We spelen goed en elke week volleyballen we met ontzettend veel overgave, maar op cruciale momenten maken we te veel fouten”, zegt middenspeelster Miet Rousseeuw. “We werden nog in geen enkele wedstrijd weggespeeld, maar tellen nog maar twee overwinningen. De resultaten die we neerzetten zijn jammer genoeg niet altijd een weerspiegeling van onze prestatie op het veld. Het is duidelijk dat in Promo 1 slimmer en sluwer gespeeld wordt, en daaraan moeten we als jonge ploeg nog wat wennen. We staan onder onze waarde gerangschikt. Er zijn in deze reeks enkele ploegen die erbovenuit steken, maar de meeste andere teams kunnen we zeker aan.”

In de komende thuiswedstrijden krijgen de meisjes van coach Birgen Despodt de kans om te bewijzen dat ze de voorbije weken maar karig beloond zijn voor hun degelijke prestaties.

“In eigen huis is het altijd leuker spelen, want je kent de zaal en de supporters helpen je vaak door moeilijke momenten”, gaat de Oostendse ergotherapeut verder. “Ons doel is om tegen de winterstop nog enkele plaatsjes op te schuiven in de rangschikking. Er staat ook nog een bekerwedstrijd op het programma en die willen we heel graag winnen. Dat zou een boost zijn voor de ploeg en kan voor het nodige vertrouwen zorgen voor het tweede deel van de competitie. Het is wel leuk dat de sfeer in de ploeg heel aangenaam en positief blijft. De nieuwe meisjes zijn goed geïntegreerd en we amuseren ons nog altijd, op en naast het veld.” (PDC)

Zaterdag 26 november om 16 uur: Hermes Oostende B – VKt Torhout B