Dames Hermes B moeten wennen aan niveau Promo 1

De dames van Hermes B hebben duidelijk nog wat tijd nodig om zich na de promotie aan te passen aan het niveau van Promo 1. Ook vorig weekend lukte het de Oostendse meisjes net niet om een tweede overwinning in de wacht te slepen. De thuiswedstrijd tegen Pervol Ruiselede werd immers nipt verloren. Zaterdag wacht een moeilijke verplaatsing naar topploeg Kerdavo Avelgem.

“Ik vind niet dat we het zo slecht doen”, opent Lobke Dewispelaere (20). “We hebben nog wat tijd nodig om ons aan te passen aan de andere spelvormen in deze hogere reeks, maar we groeien elke wedstrijd. Daarenboven zijn we vechters, die voor elke bal gaan. Deze ingesteldheid zal op termijn zeker lonen. Momenteel maken we nog te vaak fouten, die op dit niveau meestal afgestraft worden. Niettemin ben ik ervan overtuigd dat we in staat moeten zijn om binnenkort het niveau van een goede middenmoter te halen.”

Toptrainer

De receptie-hoekspeelster, die vorig seizoen de overstap maakte van Jumpers Middelkerke naar Hermes, spreekt vol lof over de begeleiding in haar nieuwe club. “Onze coach is een toptrainer. Hij is veeleisend, maar zijn aanpak is heel professioneel. We worden heel goed begeleid en krijgen veel feedback, waardoor we leren uit onze fouten. Ik ben er zeker van dat alle speelsters beter worden van zo’n aanpak. Zelf wil ik zoveel mogelijk vorderingen maken om de ploeg te helpen.”

Lobke Dewispelaere is voldoende realistisch en nuchter om geen al te hoge ambities te koesteren. “Het zou goed zijn voor de club indien er over afzienbare tijd een tweede team van Hermes in de nationale reeksen zou spelen. Momenteel is dit echter nog niet aan de orde. We zijn een enthousiast team met heel gedreven speelsters, maar we moeten nog veel progressie maken om een stapje hogerop te zetten.” (PDC)