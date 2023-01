Dames Apollo Koekelare na twaalf wedstrijden nog steeds ongeslagen: “Ons doel blijft simpel: promoveren”

Na twaalf wedstrijden staan de dames van Apollo Koekelare alleen aan de leiding in Promo 4D. Met één wedstrijd minder gespeeld, telt het team van coach Saskia Missiaen één punt voorsprong op Mehoni Zuienkerke. Een straffe prestatie voor een ploeg die na enkele jaren afwezigheid pas dit seizoen terug in competitie trad.

“Niemand had eigenlijk verwacht dat het zo goed zou lopen”, geeft Janne Beuselinck (23) eerlijk toe. We hebben nog geen enkele partij verloren, maar in enkele wedstrijden die we nipt wonnen, had het ook anders kunnen lopen. Onze vorige wedstrijd tegen Davolo Loppem speelden we niet goed, maar toch wonnen we. Hopelijk blijft het duren. De komende confrontaties tegen Volley Bredene B en Volley Oudenburg-Gistel moeten we op onze hoede zijn of anders komt een einde aan onze mooie reeks overwinningen.”

De kapitein van Apollo voelt dat de druk stijgt bij de jonge speelsters van het team.

Tweede stek

“Persoonlijk heb ik weinig last van stress. Ik probeer mijn ploeggenoten zoveel mogelijk te steunen en te helpen in moeilijke situaties. Iedereen wil dat die eerste nederlaag zo lang mogelijk uitblijft en dat zorgt voor spanning bij enkele meisjes. Verliezen is niet leuk, maar het is ook geen drama. Uiteraard wil ik heel graag een reeks hoger spelen, maar gelukkig hoeven we daarvoor geen kampioen te worden. Als tweede kan je ook promoveren”, weet Beuselinck.

De grootste concurrenten zijn Hermes Oostende en Mehoni Zuienkerke

Die promotie is voor de ploeg heel belangrijk, beseft de onderwijzeres uit Koekelare. “Voor een jonge speelster die progressie wil maken, is Promo 4 geen ideale reeks. In sommige wedstrijden biedt de tegenstrever te weinig weerwerk en daardoor speel je zelf vaak op een ondermaats niveau. Daarom zou het goed zijn voor de ploeg en de club dat we dit jaar een stapje vooruit zetten.”

Ook coach Siska Missiaen (37) zou ontgoocheld zijn mocht het alsnog verkeerd lopen voor haar team. “We hebben in meerdere wedstrijden het geluk al enkele keren aan onze kant gehad. Ik wil die eerste nederlaag heel graag zo lang mogelijk vermijden. Hermes Oostende en Mehoni Zuienkerke zijn onze grootste concurrenten. Als we erin slagen om tegen die ploegen te winnen, mag promotie ons niet meer ontglippen. Ook komend weekend zullen we op onze hoede moeten zijn, want Volley Bredene wordt een taaie klant. Er volgen nog enkele moeilijke weken, maar ik voel dat mijn speelsters heel erg gefocust zijn. Ik voel aan alles dat promoveren hun ambitie is. Ook voor de club is het belangrijk om een stapje voorwaarts te zetten met deze ploeg. Dan is de kans kleiner dat (jeugd)spelers vertrekken.” (PDC)

Zaterdag 21 januari om 16.30 uur: Bredene B – Koekelare.