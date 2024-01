Dames Apollo Koekelare blijven geloven in redding

De dames van Apollo Koekelare promoveerden vorig jaar als derde naar Promo 3. Speelsters en bestuur wisten dat het geen gemakkelijk seizoen zou worden. Na dertien speeldagen heeft het team van coach Steven Plaetevoet amper zeven punten. Het wordt knokken voor het behoud. Maar het kan, gelooft het team.

“De nipte zege van vorig weekend tegen rode lantaarn Mehoni Zuienkerke heeft heel veel deugd gedaan”, zegt opposite Fien Vandepoele (20). “De promotie is voor iedereen een leerschool en een uitdaging. In onze ploeg spelen verschillende jonge meisjes die nog heel wat progressiemarge hebben. We weten dat het niet gemakkelijk wordt om ons te handhaven, maar we moeten in de terugronde bewijzen dat we het waard zijn om in Promo 3 te spelen. Het is voor iedereen wennen om vaak te verliezen, want vorig seizoen wonnen we zo goed als alle wedstrijden. Toch blijft de sfeer in de groep positief en zolang de mentaliteit goed is, is niets verloren. Alle speelsters geloven erin dat we ook volgend seizoen in Promo 3 spelen.”

Toen enkele jaren geleden de damesploeg van Apollo Koekelare tijdelijk werd opgedoekt, verhuisde Fien Vandepoele één jaar naar VKt Torhout, de club waarvan haar opa Herman Vandepoele een van de oprichters is. Daarna stopte ze even met volleyballen, maar toen het bestuur van Apollo besliste weer een damesploeg tussen de lijnen te brengen, aarzelde ze niet om terug te keren naar de club waar ze voor het eerst op een volleybalveld stond.

Eens verrassen

“Dit weekend moeten we naar VKt Torhout. Als je naar de rangschikking kijkt, maken we weinig kans om daar te winnen, of zelfs maar een punt te rapen. Maar we moeten er blijven in geloven dat geen enkele wedstrijd op voorhand verloren is. Als we niet willen degraderen, moeten we van onze rechtstreekse concurrenten winnen en af en toe eens verrassend uit de hoek komen. Misschien zondag in Torhout”, glimlacht Fien Vandepoele. (PD)