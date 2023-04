Dames 1 van Tievolley Tielt kampioen in Promo 2

De ploeg van trainer-coach Otto Rosseel stond voor de beslissende match tegen Davolo Loppem A. Bij een 3-0 of 3-1 winst was de titel binnen. Voor een volle tribune supporters werd een droge 3-0 winst behaald.

Het zag er bij het begin niet al te best uit want de bordjes wezen snel een 0-3 achterstand aan in set 1. Tievolley herpakte zich maar Loppem hield gelijke tred tot een 13-13 stand. Tielt eindigde sterk en won de eerste set. In set twee weerde Davolo zich als een duivel in een wijwatervat maar kon de Tieltse pletrol niet stoppen.

In de derde set was Tievolley oppermachtig en kwam in geen enkel moment in de problemen. Zo pakten de Tieltse dames met deze 3-0 zege de titel in Promo 2 en mochten de champagne laten knallen. Setstanden: 25-15, 25-14 en 25-13.