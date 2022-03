Cruciale weken voor Rembert B: “We mogen geen enkele steek meer laten vallen”

De jongens van Rembert B gaven de laatste vijf wedstrijden geen enkele set prijs, waardoor ze opklommen naar de tweede plaats in de rangschikking. Volgend weekend wacht hen een verplaatsing naar staartploeg VT Menen. Vooral de thuismatch tegen Knack Roeselare, die een week later geprogrammeerd staat, wordt een sleutelwedstrijd.

“Knack wordt sowieso kampioen, maar we zullen ons niet gemakkelijk gewonnen geven”, vertelt coach Kris Tavernier enthousiast. “In de heenronde hebben we in Roeselare de wedstrijd uit handen gegeven, waardoor we volgende week nog iets moeten rechtzetten. We willen heel graag die tweede plaats behouden. Dat betekent immers zo goed als zeker promotie. Het wordt nog een spannende strijd met Volley Bredene. Ook zij kunnen zich geen misstap meer permitteren.”

Het is een publiek geheim dat het bestuur van Rembert de promotie van zowel het A-team als de B-ploeg sinds enkele weken als doelstelling vooropstelt. “Voor de verdere ontwikkeling van mijn jonge spelers zou een overgang naar de nationale reeksen een zegen zijn. Hierdoor wordt de doorstroming naar het hoogste niveau binnen de club een stuk gemakkelijker. Uiteraard zal ik ontgoocheld zijn als we over enkele weken de promotie zouden mislopen, maar ik ben ervan overtuigd dat het slechts uitstel is. Ik voel dat iedereen klaar is voor deze spannende eindfase van de competitie. Waar iedereen aanvankelijk tevreden was met een topdrieplaats, leeft nu de wens om te promoveren in de groep. Het is nu vooral belangrijk dat we geen enkele steek meer laten vallen.” (PDC)

Zaterdag 12 maart om 20 uur: VT Menen B – Rembert Torhout B.