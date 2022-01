Corona teistert Decospan Menen (opnieuw): match tegen Gent uitgesteld

Er wordt zaterdagavond niet gevolleybald in de Vauban. De wedstrijd van Menen tegen Gent wordt uitgesteld na een kleine corona-uitbraak bij de spelers van Decospan.

De eindejaarsfeesten hebben hun tol geëist bij Menen want drie spelers keerden positief terug uit vakantie. Omdat er ook verschillende spelers hoge risicocontacten hadden, werd beslist dat de competitiewedstrijd tegen Gent wordt uitgesteld.

Het is niet de eerste keer dat corona roet in het Menense eten gooit. Vorige seizoen raakte de zo goed als volledige kern besmet na een wedstrijd in Gent. Er stonden daar toen verschillende positieve spelers van Gent op het terrein. Een omgekeerd scenario willen ze bij Decospan nu vermijden.

Er is nog geen nieuwe datum bekend. Voor de supporters verandert er niet zoveel aangezien ze momenteel toch geen matchen mogen bijwonen. Ze kunnen wel hopen dat de nieuwe speeldatum laat genoeg valt zodat ze tegen dan misschien wel vanuit de zaal kunnen supporteren tegen Gent. (MPM)