Coach Wim Vertenten (VKt Torhout A) is tevreden: “Promoveren is niet aan de orde”

De dames van VKt Torhout A zijn er niet in geslaagd om op het veld van Hellvoc Hemiksem-Schelle hun zegereeks van de voorbije weken verder te zetten. Niettemin kijkt hoekspeelster Melanie Vercaempt (25) tevreden terug naar het eerste luik van de competitie.

“We zijn nu zes wedstrijden ver en staan op de vijfde plaats. Op zich is dat zeker niet slecht in een reeks waarin alle ploegen sterk aan elkaar gewaagd zijn. Vorige zaterdag speelden we een frustrerende wedstrijd, want we vonden geen antwoord op het spel van de tegenstrever. Ze hadden zich immers perfect aangepast aan onze manier van spelen en wonnen uiteindelijk verdiend.”

Leuke groep

“We vormen een leuke groep zowel op als naast het veld”, gaat de Roeselaarse volleybalster verder. “De sfeer is prima en dat is heel belangrijk. Qua kwaliteit is er onderling weinig verschil, waardoor een wissel zelden een verzwakking is van het geheel. Ik heb het gevoel dat we ook constanter presteren dan vorig seizoen. Toen wisselden we sterke prestaties te vaak af met mindere wedstrijden. In het tussenseizoen hebben weinig speelsters de club verlaten en dat is een ontegensprekelijk voordeel voor de continuïteit.”

Coach Wim Vertenten bevestigt volmondig de woorden van Melanie Vercaempt. “Wanneer je in augustus aan de voorbereiding begint met een grotendeels ongewijzigde kern kan je verder bouwen op het werk van het voorbije seizoen. Mijn speelsters weten wat ik verlang en kennen het systeem dat we hanteren. Wellicht daardoor halen verschillende meisjes een hoger niveau dan vorig jaar. Er is uiteraard nog progressiemarge, maar ik ben best tevreden zoals het nu loopt. Enkele specifieke spelsituaties zijn nog voor verbetering vatbaar, maar daar werken we aan.”

Ambities

De coach laat niet in zijn kaarten kijken wat zijn ambities betreft en heeft daar goede redenen voor. “We staan momenteel vijfde, maar speelden nog niet tegen de toppers. In deze reeks kunnen alle ploegen uit de bovenste helft van de rangschikking van elkaar winnen. Vaak zal de vorm van de dag bepalend zijn voor het resultaat. Promoveren is niet aan de orde, want tweede nationale is momenteel een ideale reeks voor mijn ploeg. Op welke plaats we zullen eindigen, is koffiedik kijken. Ik hoop zo hoog mogelijk, maar dat is de ambitie van elke ploeg.”

Komend weekend staat een bekerwedstrijd tegen Elckerlyc Zwevezele op het programma. Voor de coach wordt het ongetwijfeld een blij weerzien met de club waar hij enkele jaren geleden nog aan de slag was. (PD)

Zondag 30 oktober om 18 uur: VKt Torhout A – Elckerlyc Zwevezele A.