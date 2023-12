Coach Volley De Haan niet ontevreden over heenronde: “Al vaak lof van tegenstanders”

Voor de dames van Volley De Haan zit het eerste luik van de competitie erop. Na de heenronde staat het team van coach Jeroen De Block (31) in een reeks met twaalf ploegen op de negende plaats. Er volgt nu een rustperiode van vier weken. Een ideaal moment om een stand van zaken op te maken met de jonge coach.

“Uiteraard hadden we liever iets hoger gestaan, maar al bij al ben ik tevreden over mijn ploeg. Voor aanvang van het seizoen moesten enkele belangrijke speelsters vervangen worden en nieuwkomers inpassen vergt wat tijd. We hanteren ook een nieuw spelsysteem, maar ik voel dat de groep elke week progressie maakt. Ik kreeg de voorbije weken heel wat lof van de tegenstanders, die vinden dat we beneden onze waarde gerangschikt staan. Het is belangrijk dat mijn speelsters hun frustraties nog wat leren bedwingen. Als het minder goed loopt tijdens een wedstrijd, moeten ze leren om kalm te blijven.”

“Het is een jonge ploeg die soms wat ervaring en leepheid mist, maar we kunnen het niveau van Promo 2 zeker aan”, gaat De Block verder. “De speelsters moeten na vier jaar Bjorn De Roo ook nog wat wennen aan mijn stijl en aanpak. Ik heb de voorbije maanden veel geluisterd naar mijn meisjes en heb ook zaken van hen opgestoken.”

lange onderbreking

“Het is de bedoeling om zo snel mogelijk het behoud te verzekeren”, gaat Jeroen De Block verder. “Er volgt nu een lange onderbreking en daarna spelen we slechts één wedstrijd, waarna opnieuw een pauze van drie weken volgt. Door de examens staat voor mijn speelsters ook een moeilijke periode voor de deur.”

Jeroen De Block was de voorbije jaren jeugdcoach bij Hermes Oostende, maar had tot voor enkele maanden geen ervaring met het coachen van een seniorenteam. “Ik ben Volley De Haan ontzettend dankbaar voor de kans die ik krijg en voor het vertrouwen dat ze me schenken. Als het bestuur en de speelsters tevreden zijn over mijn aanpak en de resultaten van de ploeg, wil ik gerust ook volgend seizoen blijven”, besluit hij. (PDC)