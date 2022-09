Coach Volley De Haan B wil dat speelsters veel leren: “Een enthousiaste vriendengroep”

Enkele maanden geleden besliste het bestuur van Volley De Haan om een tweede damesploeg in te schrijven in Promo 4. Dit team met hoofdzakelijk speelsters die vorig seizoen bij de U17 aantraden, betwistte vorig weekend een eerste officiële wedstrijd tegen VT Brugge D.

“Het was een leuke ervaring en eigenlijk doet het er weinig toe dat we deze openingsmatch verloren met 0-3”, vertelt de 15-jarige Lilou Dosselaere. “We stonden tegenover oudere en meer ervaren speelsters, maar vooral in de eerste set hebben we getoond dat we ook goed kunnen volleyballen. Het was eigenlijk vooral wennen aan de strenge beslissingen van de scheidsrechter. Er werden heel wat net- en toetsfouten tegen ons gefloten. Dat waren we in de jeugdreeksen niet gewoon. We zullen in de volgende wedstrijden hierop moeten letten.”

De kapitein van het jonge B-team is vooral blij dat ze ook dit jaar verder kan volleyballen met haar vriendinnen. “Heel wat meisjes van onze ploeg spelen al samen van toen ze zes jaar waren. We amuseren ons tijdens. We zijn ook heel open tegen elkaar en dat komt de communicatie tijdens de wedstrijden zeker ten goede. Eigenlijk hoort verliezen erbij dit jaar en dat beseffen we maar al te goed. We moeten nu vooral progressie maken en beter worden zodat we het niveau van Promo 4 beter aankunnen. Het is immers de ambitie van verschillende meisjes om later door te stromen naar de A-ploeg.” Coach Freya Benoit (24) beaamt volmondig de woorden van Lilou Dosselaere.

Mentaal spelletje

“Na het seizoen zal ik tevreden zijn als elk meisje op haar niveau progressie boekt. Winnen is geen noodzaak of vereiste, maar ik verwacht wel inzet en gedrevenheid. Volleybal is een mentaal spelletje, waarbij je ook bij een achterstand het hoofd niet mag laten hangen. Vorig weekend waren mijn speelsters in de derde set ontgoocheld en dan krijg je geen bal meer over het net. Daar moeten we aan werken.”

De coach van Volley De Haan B verhuisde enkele maanden geleden naar Brugge. In het tussenseizoen maakte ze de overstap van VBC Deerlijk naar de kustploeg. “In mijn vorige club coachte ik een jeugdploeg, het is de eerste keer dat ik een damesteam onder mijn hoede heb. In de provinciale reeksen wordt tactischer gespeeld. Mijn speelsters zullen ook dat aspect onder de knie moeten krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat het wel goed komt, want het is een hechte vriendengroep die heel leergierig is. (PDC)

Zaterdag 24 september om 14 uur Hermes Oostende D – Volley de Haan B.