Coach Volley Bredene A is aan zijn laatste seizoen bezig: “Misschien word ik te oud om die jonge gasten te begrijpen”

De heren van Volley Bredene A draaien ook in hun tweede seizoen in derde nationale rustig mee in de buik van de rangschikking. Dat is ongetwijfeld deels te danken aan hun ervaren coach Patrick Clarysse (54). Over enkele maanden moet de club echter op zoek naar een nieuwe coach want de Bredenaar zet op het einde van het seizoen een punt achter zijn rijkgevulde trainersloopbaan.

“Ik sta ondertussen al meer dan twintig jaar als coach langs de zijlijn en ik voel dat het tijd is om te stoppen”, opent Patrick Clarysse. “Ik doe er alles aan om in schoonheid afscheid te nemen, want ik wil niet dat mijn laatste seizoen het beruchte jaar te veel wordt. Tijdens de coronaperiode heb ik ervaren dat ik zonder problemen mijn vrije tijd kon vullen met andere zaken dan volleybal en dat gevoel heeft mijn beslissing sterk beïnvloed. Ik heb het bestuur tijdig op de hoogte gebracht dat ik na dit seizoen stop, zodat ze ruim voldoende tijd hebben om een opvolger te zoeken.”

Liberopositie

De flamboyante coach blikt met grote tevredenheid terug op zijn carrière als speler en coach. “Als speler kende ik in tweede nationale mooie tijden bij VT Diksmuide. Er was altijd heel veel sfeer in de zaal en na de wedstrijd bleef iedereen napraten met de supporters in de bar. Jammer dat de liberopositie pas op het einde van mijn spelerscarrière in het leven werd geroepen, anders had ik wellicht nog in een hogere reeks kunnen spelen. Toen was de mentaliteit van de spelers niet te vergelijken met wat ik nu meemaak.”

“Tegenwoordig hebben spelers veel meer macht dan vroeger en dat is iets waar je als coach rekening moet mee houden. Ik voel dat het mij hoe langer hoe moeilijker valt om de ingesteldheid van jonge spelers te begrijpen. Daarom is het ook goed dat ik stop voor ik me begin te ergeren aan sommige zaken.”

Patrick Clarysse besloot eigenlijk een vijftal jaar geleden al een keer om de sloffen aan de haak te hangen, maar keerde toen alsnog terug op zijn beslissing. “Ik was verschillende jaren coach bij de heren van VT Diksmuide en was er heel graag, maar de verre verplaatsingen begonnen door te wegen. Ik dacht er toen serieus aan om te stoppen, maar Hermes Oostende kwam met een interessant voorstel dat ik niet kon weigeren.”

“Ik heb er enkele mooie jaren gekend en we speelden met amper acht spelers zelfs kampioen in tweede provinciale. Een jaar later werd de herenploeg opgedoekt, maar ik had toen al beslist om naar Bredene terug te keren. Uiteindelijk zal ik hier vier jaar aan het werk geweest zijn en dat is een mooie termijn. We speelden kampioen in Promo 1 en dat blijft voor altijd een van de mooiste momenten uit mijn trainersloopbaan.”

Met de huidige prestaties van zijn team is Clarysse niet onverdeeld gelukkig. “We doen het niet slecht, maar we komen duidelijk iets tekort om te winnen tegen een topploeg uit de reeks. Ik zit ook dit seizoen alweer opgezadeld met heel wat geblesseerde spelers, waardoor verschillende jongens elke week op een positie moeten spelen die hen niet vertrouwd is. Met een voltallige spelersgroep zouden we die betere ploegen zeker het vuur aan de schenen kunnen leggen.”

Gedrevenheid

Mentaliteit en inzet is het stokpaardje van de Bredense postbode. “Wie om het even welke sport in competitieverband beoefent, moet elke wedstrijd willen winnen. Soms is het eens nodig om met het mes tussen de tanden te spelen. Ik mis soms die gedrevenheid bij de huidige generatie. Misschien word ik stilaan te oud om die jonge gasten te begrijpen.”

Patrick Clarysse laat alsnog een heel kleine opening voor een mogelijke terugkeer. “Ik zal jaarlijks nog de bijscholing voor trainers volgen, want ik wil mijn diploma niet laten vervallen. Je weet maar nooit dat ik ooit weer goesting krijg om terug naast de zijlijn te staan.”

(PD)