Coach Steven Vanmedegael blikt terug op een perfecte campagne met Knack Volley: “We stonden er vanaf het begin tot in de titelfinale”

Net als vorig seizoen beslechtte Knack Roeselare de jongste titelfinale in drie wedstrijden. Was Maaseik de verwachte laatste opponent, dan durfden maar weinigen een titel in drie partijen voorop te stellen. Coach Steven Vanmedegael over die bijzonder succesvolle campagne.

Het was het tiende seizoen van de coach waarvan vijf als assistent van Emile Rousseaux en evenveel als hoofdcoach. Daarin grossierde hij in prijzen met zeven titels waarvan drie op een rij als T1, evenveel bekers en vijf Supercups. Dat tiende seizoen was dan toch wel heel spectaculair. “Bij de seizoensapotheose met de 14de titel voor de club in drie finaleconfrontaties tegen aartsrivaal Maaseik was het toch wel evenveel keer genieten voor mij. Maaseik paste de derde wedstrijd zijn plan aan. Het nam minder risico’s vanop de servicelijn én in de aanval en had daar aanvankelijk succes mee, want het kwam in die eerste set 15-20 voor. Wij bleven rustig, kwamen bij 22-22 op gelijke hoogte en profiteerden van enkele bezoekende fouten om alsnog met 32-30 die set binnen te halen. Vooraf had ik gesteld dat de ploeg die de minste fouten maakte de titel zou halen. Wij acteerden in de drie finalepartijen heel stabiel en konden onze foutenlast heel beperkt houden. Dan boek je altijd succes.”

Dominantie

In zijn prognose voorspelde Vanmedegael voor de ultieme titel-strijd een duel tussen Knack en Maaseik en gaf Haasrode Leuven aan als de ploeg die beiden het dichtst zou benaderen. Dat bleek ook zo te zijn. Als speler die tot seizoensrevelatie kon uitgroeien, citeerde hij Märt Tammearu. Wat Vanmedegael niet incalculeerde in zijn prognose was de dominerende manier waarop Knack het nationaal volleybal in zijn greep zou houden. Knack verloor in competitie en beker samen maar één keer.

“Dat was bij Maaseik nadat wij drie dagen eerder in Piacenza onze finaleplaats in de CEV Cup afdwongen via een golden set. Op nationaal vlak domineerden wij na een goede voorbereidingscampagne vanaf de supercup tot en met de titelfinale. Dat resulteerde dan in dat drievoudige succes met Supercup, beker en titel. En ik denk dat niemand naast het knappe seizoen van Tammearu kan kijken niettegenstaande hij even uit was met een blessure. Hij was de perfecte vervanger voor Desmet.”