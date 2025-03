Coach Leen Corneillie vertrekt na dit seizoen bij Vlamvo C

Het is een spannende strijd voor de laatste degradatieplaats in Promo 1 bij de dames. Een van de ploegen die nog strijdt voor het behoud is Vlamvo Vlamertinge C. De jonge ploeg heeft nog drie matchen voor de boeg en moet nog één plaats opschuiven voor een verlengd verblijf in Promo 1.

Dit seizoen zitten zowel Vlamvo B als Vlamvo C in Promo 1. De C-ploeg promoveerde twee keer na elkaar en staat tiende met 23 punten. Vorig weekend werd een 3-1-nederlaag geleden tegen Brugge. “We houden al zeker twee ploegen achter ons, maar er zijn dit jaar drie zakkers in onze reeks”, weet coach Leen Corneillie. “Er volgen nog drie matchen. Zondag ontvangen we de hekkensluiter Bredene. De week nadien trekken we naar koploper Bevo Roeselare C en daarna volgt nog een lastige partij tegen Wevelgem. Het probleem is dat enkele basisspeelsters met blessures kampen. Het wordt dus niet evident om ons te redden. In twee jaar tijd zijn we met nagenoeg dezelfde piepjonge kern van Promo 3 naar Promo 1 gestegen. We wisten dat het een moeilijk verhaal zou worden. Vorig jaar kregen ze de keuze om de stap te zetten en ze wilden het graag proberen.”

“Voor de meisjes zou het leuk zijn om in Promo 1 te blijven. Anderzijds is het voor een club niet ideaal dat er twee ploegen in dezelfde reeks spelen. Mocht we zakken, zullen we niet in zak en as zitten. De vierde ploeg is op weg naar de titel in Promo 4, dus het kan zomaar dat Vlamvo volgend seizoen ploegen in Promo 1, 2 en 3 zal hebben”, zegt Leen, die na dit seizoen een nieuw hoofdstuk aansnijdt. “Ik trek naar Soncotra Poperinge B. Die ploeg speelt in Promo 2 en is ook nog niet helemaal zeker van het behoud. Ik heb jaren met dezelfde groep gewerkt en ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik blijf wel betrokken bij de jeugdwerking van Vlamvo. Wie weet keer ik hier ooit wel terug. Poperinge is niet volledig nieuw. Mijn zus Els en mijn man Thijs hebben er nog gespeeld, dus ik ken de weg wel.” (API)

Zondag 23 maart om 15.30 uur: Vlamvo Vlamertinge C – Volley Bredene A.