Coach Kris Dubois gaat met Rembert 2 voluit voor de titel in Promo 1: “Er is nog veel groeipotentieel”

De jongens van Rembert 2 zijn in competitieverband aan een vlekkeloos seizoen bezig. Zeven overwinningen in evenveel wedstrijden en amper twee verliessets. Vorig weekend bewezen ze in de Interfederale Beker dat hun ploeg zeker niet zou misstaan in derde nationale. Op bezoek bij VC Heist-Herenthout versloegen ze de thuisploeg immers met droge 0-3 cijfers.

“Ik moet het niet onder stoelen of banken steken. We gaan resoluut voor promotie”, geeft coach Kris Tavernier eerlijk toe. “Als het kan door kampioen te spelen, maar een tweede plaats is ook voldoende om volgend seizoen in derde nationale uit te komen. Vorig seizoen grepen we nipt naast die promotie en dat willen we absoluut rechtzetten. Voor mijn jongens en voor de club zou dat een prima zaak zijn, want hierdoor zou de kloof met Rembert 1 wat kleiner worden. Enkele van mijn spelers zijn stilaan klaar om die stap te zetten en trainen al één keer per week mee met de grote jongens.”

Nieuwe spelsystemen

Rembert 2 won de voorbije weken moeiteloos van rechtstreekse concurrenten als Citivo Gits, VT Diksmuide en Balti Kortrijk. “Alle ploegen waartegen we spelen, zijn extra gemotiveerd als ze tegen Rembert uitkomen. In de eerste set moeten we vaak tot het uiterste gaan, maar de daaropvolgende sets bewijzen we vrij makkelijk dat we de betere ploeg zijn. Doordat ik grotendeels hetzelfde team als vorig jaar tussen de lijnen kan brengen, kan ik nieuwe spelsystemen uitproberen. Hierdoor worden mijn spelers week na week beter. Er steekt veel stabiliteit in de ploeg en de jongens zijn een jaartje ouder en rijper geworden. We analyseren ook elke wedstrijd, zodat elke speler met zijn eigen foutjes geconfronteerd wordt. Ook daardoor wordt iedereen week na week beter. Er steekt nog heel wat groeipotentieel in mijn groep.”

Goede jeugdwerking

Rembert Torhout is een club die al vele jaren trots mag zijn op zijn jeugdwerking en dat vertaalt zich steeds meer in de schitterende resultaten van de seniorenteams. “In alle provinciale ploegen van Rembert spelen zo goed als uitsluitend jongens uit de eigen jeugdopleiding. De drie teams doen het schitterend en twee ploegen staan zelfs aan de leiding in hun reeks. Dat is iets waar we fier mogen op zijn”, aldus de coach van Rembert 2.

Op het programma van de jongens van coach Kris Dubois staat een week rust en daarna volgt een verplaatsing naar Doskom Moorslede. “Ik had liever elke week gespeeld, want we zitten in een goeie flow. Zolang mijn jongens elke week gefocust blijven en elke wedstrijd voluit gaan, zie ik het dit seizoen wel goed komen.” (Philippe Decruynaere)